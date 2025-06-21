「香港家被共產黨破壞不希望台灣家也被破壞」香港移民來台的她挺罷免

桃園市罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲的罷團今早在桃園區南門市場外宣講，爭取民眾支持，桃一罷團幹部、港裔台人「小詩」（持麥克風發言者），以目睹「反送中」百萬人上街抗議，卻被中共、港府打壓的慘痛經驗，疾呼「我香港的家被共產黨破壞了，不希望台灣的家，被同一個敵人用同一個方法破壞」。（記者陳璟民攝）

2025/06/21 13:52

〔記者陳璟民／桃園報導〕桃園市罷免第一、四選區立委牛煦庭、萬美玲的公民團體，今天上午在桃園區南門市場外宣講，呼籲民眾7月26日用罷免權投票同意下架藍委，從香港移民台灣且於5年前取得身分證的罷牛案副領銜人「小詩」分享切身之痛的經驗。

「小詩」說，香港「反送中」的時候，1、200萬人上街頭抗議，港府卻不聽人民講的話，為什麼？因為當時港人已經失去制衡政府的力量，下一步就是失去了家，現在她看見香港被中共扼殺的劇本，一一在台灣出現，因此決定加入罷團、站街頭，因為「我香港的家被共產黨破壞了，不希望台灣的家，被同一個敵人用同一個方法破壞」。

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「小詩」呼籲，台灣人民要保護自己管理政府的能力、好好的監督政府，現在藍委們所作所為，跟港府官員如出一轍，是要把台灣賣掉，所幸台灣跟香港不一樣，因為台灣是真正主權獨立的國家，人民有投票權、罷免權，可以把不適任的立委趕出去，大家如果不保護台灣就會失去台灣，下一代就會失去美好的國家，唯一武器就是手中的罷免票，7月26日出門投下同意罷免票，把出賣台灣的爛委們罷免掉。

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