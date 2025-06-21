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    羅智強稱15萬份罷藍連署違規 王定宇：法盲造謠難怪被罷免

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/06/21 13:07

    〔記者陳政宇／台北報導〕中選會昨公布首波罷免投票日，國民黨立委羅智強表示，目前統計31位藍委罷免案，無效的違規連署份數超過15萬份，並質疑檢方何時搜民進黨部。對此，民進黨立委王定宇今（21日）說明，罷團二階無效份數絕大部分都是因為跟一階連署重複，因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，與國民黨偽造文書完全不同，藍委根本是法盲造謠、難怪被罷免。

    羅智強今質疑，這波大惡罷連署，他目前統計31位藍委，無效的違規連署份數就已經超過15萬份，真是扯爆，這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。

    不過，王定宇透過臉書說明，根據選罷法81條第三項：「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」

    王定宇指出，罷團二階無效份數絕大部分都是因為跟一階連署重複，因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，所以罷團都呼籲一階有連署的民眾，二階段也要再連署，所以依選罷法會不列入重複的部分，列為無效份數，這跟國民黨偽造文書完全不一樣，身為立法委員，連基本的法律都不求瞭解，信口開河亂指控，難怪被罷免。

    王定宇強調，公民團體紮實努力一份一份親簽，經過國民黨自己執政縣市選委會驗證，準確率平均超過95%，而國民黨發動的罷免連署是偽造文書造假率超過95%，國民黨立委怎麼好意思還出來法盲造謠。

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