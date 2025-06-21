和朱盧同台反惡罷團結大會 侯友宜喊話：捍衛努力的立委

新北市長侯友宜表示，面對不公不義的大罷免，全黨要團結一致面對挑戰。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 13:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免邁入三階投票，中選會20日公布國民黨立委傅崐萁等24案，及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。前中廣董事長趙少康今（21）日下午4時將在台北市舉辦「反惡罷團結大會」，傳台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫皆會出席，兩人也將同框。對此，市長侯友宜表示，面對不公不義的大罷免，全黨要團結一致面對挑戰。

侯友宜今天出席「中華民國工商婦女協會捐行動玩具車」活動時，被問及是否下午會參加趙少康舉行的北北基反惡罷的團結大會，侯回應，趙少康之前就有邀約他在新北場為北北基的所有立委來給予支持， 那至於黨的選舉，黨自己有自己的規則，不過最重要的是面對所有不公不義的大罷免，全黨更要團結一致來面對所有的挑戰，因為這次藍委，不管在財劃法、在弱勢族群裡頭的關懷以及對長者的照顧，在整個法令上都全力以赴，認真努力的立委不應該是被罷免的，所以要全力來捍衛認真努力的立委。

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另被問到盧秀燕建議朱立倫將黨主席選舉延期，侯友宜指出，現階段最主要黨是要團結在一起。

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