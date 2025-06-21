罷免羅廷瑋成案 中六4綠營議員、公民團體單車宣傳投同意票

4位議員與公民團體啟動單車宣傳，希望凝聚罷免藍營立委羅廷瑋的力量。（記者廖耀東攝）

2025/06/21 13:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕中央選舉委員會昨天（20日）正式公告，罷免24位國民黨立委案成立，並訂於7月26日投票，包含台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋，中六選區中民進黨4位在地市議員江肇國、鄭功進、陳雅惠、黃守達，今天（21日）上午響應民進黨中央的「罷免投同意．全民站出來」單車宣傳行動，與公民團體一起站出來，號召市民挺身而出，以同意罷免的選票終結亂政，讓不適任立委下台負責。

這場單車之行，於上午10時許，從台中市西區的大墩文化中心啟程，上述議員與罷免藍委的公民團體「敲羅行動」，一起騎單車（腳踏車），繞行中市中西東南4個行政區，穿梭於舊城區的核心地帶，並至醒修宮、樂成宮等廟宇參拜，祈求罷免成功，凝聚更多市民力量，共同完成這場民主行動。

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4位議員強調，過去一年多來，立法院亂象不斷，藍白（國民黨與民眾黨）立委一起毀憲亂政、親中而背離台灣民意，市民無法再容忍這樣的政治人物繼續留在國會，必須站出來罷免終結亂政。

議員江肇國強調，這場罷免行動不只是對不適任立委的反擊，更是一場由人民主導的民主行動（指公民社會的力量），中六選區的在地4位議員會與公民團體並肩作戰，持續深入選區宣傳，當公民團體、罷團的後盾。

中六罷團敲羅行動領銜人呱呱則說，國民黨立委羅廷瑋的罷免案已成案，也象徵中六選區民主行動的集結與推進，他呼籲市民一定要站出來投下同意票，找回台中的光榮感，而不是讓不適任的立委，繼續把台中帶向不可挽回的深淵。他強調，罷團與市議員一起繞行舊城區，希望讓更多人知道，台中人有能力、有決心，下架不適任的立委。

4位議員與公民團體啟動單車宣傳，也宣告罷免藍營立委羅廷瑋的行動開始。（記者廖耀東攝）

罷免藍營立委羅廷瑋的行動，今天宣告展開。（記者廖耀東攝）

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