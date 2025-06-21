「罷免投同意．罷區大串聯」展開 桃1民代呼籲團結罷牛

桃園市議員陳雅倫（前中）、余信憲（前左）、黃家齊（前右）同聲呼籲民眾踴躍投罷免投意票。（記者周敏鴻攝）

2025/06/21 13:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭罷免案，進入第3階段將於7月26日投票，桃園市議員許清順、李宗豪、陳雅倫兵分2路，分別在蘆竹區公所前、桃園區三民路與成功路口宣講，同聲高呼「726罷免投同意，反共更有力」。

陳雅倫上午10點與市議員余信憲、黃家齊一同站在路口，呼籲民眾支持罷免牛煦庭與桃4立委萬美玲，陳雅倫說，在中國對台軍事壓迫不斷、滲透台灣社會的同時，民眾不該容忍享有台灣資源的民意代表卻為中國傳聲，應該勇於站出來投罷免同意票；「罷免投同意．罷區大串聯」活動橫跨多處地點，盼能展現民間的集體行動力，也要讓「罷免投同意」的訴求更清楚，共同守護民主。

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李宗豪、許清順上午10點則邀來「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷團領銜人、牧師陳曉煒，共同宣講，李宗豪強調，藍白陣營在立法院聯手強推「國會職權修法」與「憲法訴訟法」修正案，違反程序正義、內容嚴重削弱憲政秩序，加上國民黨還有中國統戰、推動不當法案之嫌，民眾一定要齊心罷免不適任立委。

許清順認為，罷免不是政黨對決，而是民眾自主的民主行動，罷免投票日當天，一定要踴躍投票；陳曉煒則說，罷免制度是憲法保障的公民權利，當民意代表已失去民眾的信任，公民就有責任用選票做出決定。

牧師陳曉煒、桃園市議員徐其萬與李宗豪（前排右起）共同呼籲民眾讓不適任立委下台。（記者周敏鴻攝）

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