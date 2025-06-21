罷藍委邱若華進入三階投票 郭昱晴等民代兵分多路街頭宣講

立委郭昱晴、桃園市議員許家睿街頭宣講都呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

2025/06/21 13:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕中選會昨天公布24位進入第三階罷免投票立委名單，桃園市6席立委全在名單之列，其中第六選區八德、大溪上午十點起都有宣講活動，立委郭昱晴、桃園市議員許家睿在八德廣豐新天地置地廣場向過往的民眾宣講，呼籲民眾726出來投同意票罷免國民黨立委邱若華，不少民眾、甚至汽車駕駛搖下車窗豎起大拇指為志工們加油、打氣。

郭昱晴也提到，7月26日是第三階段罷免投票日，八德也是她的服務選區，提醒選民726要出門投票，這是憲法賦予人民罷免的權利，能夠把不適任的立委送走，讓他們7年不再參與政治，讓國家、國會趨於正常。

請繼續往下閱讀...

許家睿說，中選會公布的24案，桃園佔6席、比例高達1/4，大罷免能否成功，桃園具有舉足輕重的角色，距離罷免投票還有35天，因此第一波選擇廣豐新天地置地廣場進行宣誓罷免的活動，未來35天會更努力宣傳，呼籲市民朋友出來投下神聖同意票。

此外，市議員呂林小鳳也帶領多位志工站在八德區廣福路、永豐路口的便利商店宣講，呂林小鳳呼籲民眾726踴躍出來投同意票，才能守護台灣家園。

另大溪區慈湖路、復興路口也有議員陳治文助理、罷團志工站在街口，並以擴音器呼籲民眾726出門投同意票。

立委郭昱晴、桃園市議員許家睿街頭宣講呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

「桃六刪邱」志工站在大溪街頭，呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

議員陳治文助理站在大溪街頭，呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

議員呂林小鳳率領多位志工站在八德廣福路、永豐路口，呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

議員呂林小鳳率領多位志工站在八德廣福路、永豐路口，呼籲民眾726投罷免同意票。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法