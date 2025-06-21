花蓮是重中之重！ 林右昌籲7/26罷免傅崐萁：為台灣除害

花蓮罷免傅崐萁的公民團體以及民進黨公職，今天在花蓮市舉行活動號召726出來投票。（記者王錦義攝）

2025/06/21 13:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央選舉委員會公告罷免傅崐萁等24名藍委在7月26日投票，花蓮罷團今早選擇車隊掃街宣傳投票日，民進黨秘書長林右昌也到現場為花蓮加油。他說，花蓮是重中之重，也是對花蓮人的勇敢致意，振奮了所有罷團。林右昌說，傅崐萁毀憲亂政、親中投共就是不忠，削弱國安、掏空台灣就是不義，不忠不義之人沒資格拜關公。

國民黨花蓮縣黨部回應，花蓮不需要民進黨來打氣，也不需要中央權力來指點。花蓮人要的是公平正義，是不受操弄的民主，是實實在在的建設與未來。花蓮人民對中央長期忽視與壓迫的憤怒反撲。民進黨如果還看不見人民的心聲，只會繼續貼標籤、搞動員、靠醜化對手來掩蓋自己施政失能，只會讓更多人民覺醒。在這場不對等的政治攻防中，花蓮人要的是一場乾淨的民主辯論，而不是民進黨強勢主導、動用國家資源的報復式罷免行動。

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林右昌說，日前他到玉里參拜協天宮遭到傅崐萁的強力抨擊，傅崐萁說他五歲就拜關公，但只有手拜，心沒有誠心誠意的話，其實在拜100年也沒有用，傅崐萁參拜恩主公的時候還在滑手機，這就是心不誠的表現，傅崐萁親中掏空台灣、亂台的首惡，是受中國操弄的政治玩偶，其他「傅隨組織」也像是稻草人一樣沒有自己的意志，跟著傅崐萁作惡、作亂，任傅崐萁操控，對不忠不義的大魔王，希望大家能夠挺身而出，花蓮加油。

林右昌說，今天來到花蓮除了是重中之重，最主要是特別前來感謝花蓮人，因為在連署過程中，遭遇很多壓力跟行政干擾，志工朋友甚至受到不必要的羞辱及暴力行為，更遇到連署格式錯誤的亂流，但一切都挺過來了。花蓮更送出高達167％的連署書，令全國人民敬佩，也振奮全國罷區，才能在第二階段有全國31區送件的結果。所以在三階段起跑的這天，特別來花蓮給公民加油打氣，謝謝所有勇敢的鄉親，為花蓮除害，為國民黨除害，為台灣除害，大家加油。

花蓮罷團「微光花蓮」發言人W說，從第一階開始跟所有花蓮公民走到現在，遇到很多困難跟打壓，也有很多花蓮公民非常害怕，想告訴大家，如果民主社會站出來罷免會害怕，這就不是正常的社會、是不安全的環境。尤其過去一年來傅崐萁不斷親中投共，企圖在國會出賣台灣，這就是此次罷免不適任立委的原因。所以再次呼籲花蓮公民，7月26日記得回家投下同意票。也希望全台灣的公民，積極響應罷免不適任立委，請勇敢站出來。

網紅八炯也出席說，海外台僑和留學生人數眾多，估計約有100多萬人，是罷免投票非常關鍵的族群，他五月底時就自費前往美國加州，後續也將至紐約、溫哥華、多倫多等地，呼籲在海外台灣人踴躍回台參與重要一役。當然擒賊必須先擒王，花蓮一戰一定要罷免成功！

罷免第三階段正式公告首日，花蓮公民團體於今日大集結，發起「守護花蓮 騎士出動」車掃行動。現場由公民團體代表W、八炯、東華大學退休老師潘小雪及公民志工超過100人集結，民進黨秘書長林右昌也特別出席加油打氣，隨後由印有同意罷免樣式的宣傳車及「小旗包」機車隊出發繞行花蓮市區掃街。

今天活動吸引上百台機車參加，隊伍從花蓮市石來運轉廣場出發，也就是去年五月花蓮第一場青鳥反立院國會擴權的起點，參與的罷免團體有微光花蓮、曙光花蓮、花蓮重開機、挺美小隊、台灣東社、裁傅自由以及民進黨公職等各花蓮罷團大會師，沿著市區騎車掃街宣傳726投票日，最後終點選在花蓮知名退休老師葉春蓮三月參加植樹節活動時，因當場質疑傅崐萁通匪，遭傅崐萁陣營架出去的花崗山體育館。

花蓮罷團今早選擇車隊掃街宣傳7/26投票日。（記者王錦義攝）

花蓮罷團今早選擇車隊掃街宣傳7/26投票日。（記者王錦義攝）

花蓮罷團今早選擇車隊掃街宣傳7/26投票日。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁的公民團體以及民進黨公職，今天在花蓮市舉行活動號召726出來投票。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁的公民團體以及民進黨公職，今天在花蓮市舉行活動號召726出來投票。（記者王錦義攝）

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