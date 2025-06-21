罷免顏寬恒差1000份、江啟臣1800份 綠營議員喊話「人民站出來」

市議員王立任與中二解顏團隊，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」路口宣講。（記者張軒哲攝）

2025/06/21 12:45

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免，中市綠營發起「罷免投同意、人民站出來」活動，要罷免台中市6名藍委。針對中二選區罷免顏寬恒行動進入關鍵階段，市議員王立任今（21）日上午與中二解顏團隊，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」宣傳行動，號召市民站出來，完成罷免第二階段的最後一哩路。

王立任表示，目前中二選區距離完成連署僅剩約1000份，呼籲市民朋友踴躍連署，為民主制度注入力量。

請繼續往下閱讀...

王立任說，連署至今最辛苦的就是罷團，他們奉獻自身，並在涉及到人身安全的情況下，勇敢站了出來。這場罷免是由人民主導，對傾中舔共立委的反擊，當一個立委選擇站在中國立場、損害台灣利益，有責任透過民主的制度讓他下台，這不只是中二選區的責任，更是全體台灣人民的共同挑戰。台灣的民主保障了人民的言論自由，如果台灣被中國統治，這些聲音根本不會被允許存在。

另外，中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差1800份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，這段時間，志工夥伴們已經全力以赴，街頭、巷弄、市場、公園，一張一張地收，但眼前這1800份真的很難撐得過去。今日市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。

市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法