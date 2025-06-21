為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免顏寬恒差1000份、江啟臣1800份 綠營議員喊話「人民站出來」

    市議員王立任與中二解顏團隊，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」路口宣講。（記者張軒哲攝）

    市議員王立任與中二解顏團隊，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」路口宣講。（記者張軒哲攝）

    2025/06/21 12:45

    〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免，中市綠營發起「罷免投同意、人民站出來」活動，要罷免台中市6名藍委。針對中二選區罷免顏寬恒行動進入關鍵階段，市議員王立任今（21）日上午與中二解顏團隊，於沙鹿區土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」宣傳行動，號召市民站出來，完成罷免第二階段的最後一哩路。

    王立任表示，目前中二選區距離完成連署僅剩約1000份，呼籲市民朋友踴躍連署，為民主制度注入力量。

    王立任說，連署至今最辛苦的就是罷團，他們奉獻自身，並在涉及到人身安全的情況下，勇敢站了出來。這場罷免是由人民主導，對傾中舔共立委的反擊，當一個立委選擇站在中國立場、損害台灣利益，有責任透過民主的制度讓他下台，這不只是中二選區的責任，更是全體台灣人民的共同挑戰。台灣的民主保障了人民的言論自由，如果台灣被中國統治，這些聲音根本不會被允許存在。

    另外，中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差1800份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，這段時間，志工夥伴們已經全力以赴，街頭、巷弄、市場、公園，一張一張地收，但眼前這1800份真的很難撐得過去。今日市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。

    市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。（記者張軒哲攝）

    市議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播