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    桃市6藍委罷免都成案 罷團街頭宣講籲民眾7/26投同意票

    罷免桃園市第四選區立委萬美玲、第一選區立委牛煦庭的團隊志工，今早在桃園區南門市場外，會同議員黃瓊慧（左一）及立委郭昱晴（左二），舉「同意罷免」等標語並宣講爭取民眾7月26日投票支持。（記者陳璟民攝）

    罷免桃園市第四選區立委萬美玲、第一選區立委牛煦庭的團隊志工，今早在桃園區南門市場外，會同議員黃瓊慧（左一）及立委郭昱晴（左二），舉「同意罷免」等標語並宣講爭取民眾7月26日投票支持。（記者陳璟民攝）

    2025/06/21 12:47

    〔記者陳璟民／桃園報導〕依中選會昨天公告，桃園市公民團體罷免六個選區國民黨立委案都成案，各罷團志工今天一早都士氣振奮地上街頭、站路口宣講並舉標語，民進黨民代也來助陣，呼籲民眾為了民主，為了在我們的母親台灣這塊土地上自由自在地呼吸，繼續說想說的話及唱我們的歌，7月26日到投開票所投下「同意罷免」票，把不適任的、亂政賣台的藍委爛委趕出國會。

    桃市第一、三、四、六罷團聯合作戰，其中，罷免第一選區立委牛煦庭、第四選區立委萬美玲的公民團體，上午9到11點間在桃園區南門市場外，會同民進黨立委郭昱晴、市議員黃瓊慧，高舉「同意罷免」、「票投同意，民主延續」、「心繫台灣」、「罷免中共養在台灣的禽獸」等標語，向採買的婆媽、路過的民眾，宣講罷免藍委爛委的重要性，有汽機車駕駛人向團隊比讚、道加油，更有3位男子自掏腰包買罐裝茶飲、咖啡送給志工們消暑解渴，表達力挺罷免藍委的心意。

    郭昱晴說，人民給藍、白兩黨立委過去一整年的機會，得到的回報是立院國民黨團總召傅崐萁去年4月27日帶同17位藍委去見中國政協主席王滬寧，回台後就開始一連串國會擴權法案、暴力對待，接著藍白惡修財政收支劃分法，不只要權，也要錢，從中央挖走許多預算，總預算審查卻拖到今年1月多，閉著眼睛亂刪亂凍，刪到自己也不知道刪成負數，種種光怪陸離的現象，是台灣民主最黑暗的時期。

    郭表示，一年過後，人民的憤怒包括青鳥、各地罷團，辛辛苦苦一張張罷免連署書慢慢收，志工們也有家庭與小孩，犧牲假日站在這裡宣傳罷免藍委，目的是要正常的國會、要國家繼續前進，懇請大家7月26日用憲法賦予人民的罷免權，把不適任、親中舔共的立委罷免掉。

    黃瓊慧說，在罷免連署的第一、二階段，很多人受到極大的壓力而不敢簽連署書，但經過公民團體的努力宣傳及徵求連署書，終於達成送件，7月26日那天請大家一起到投開票所投同意罷免票，才能守護台孩子的未來與國家主權。

    罷免桃園市第四選區立委萬美玲、罷免第一選區立委牛煦庭的團隊志工，今早在桃園區南門市場外，會同立委郭昱晴、議員黃瓊慧，舉「同意罷免」等標語並宣講爭取民眾7月26日投票支持罷免藍委，有民眾致送罐裝茶飲表達認同罷團理念。（記者陳璟民攝）

    罷免桃園市第四選區立委萬美玲、罷免第一選區立委牛煦庭的團隊志工，今早在桃園區南門市場外，會同立委郭昱晴、議員黃瓊慧，舉「同意罷免」等標語並宣講爭取民眾7月26日投票支持罷免藍委，有民眾致送罐裝茶飲表達認同罷團理念。（記者陳璟民攝）

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