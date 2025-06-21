基隆罷免林沛祥成案 綠藍上街頭攻防

民進黨基隆市議員和罷團志工在各區路口、市場、廟口宣揚同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2025/06/21 12:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免國民黨立委林沛祥已成案，綠藍今天上街頭攻防，民進黨的市議員和罷團志工在各選區站路口，一起串連呼籲民眾在7月26日投下罷免的同意票，下架不適任、親共立委，守護台灣更有力。立委林沛祥則與民眾黨新聞部主任李文耀，前往安樂市場站路口，展現藍白合抗惡罷的行動力。

民進黨各區市議員和志工，今天上午10點在各選區重要路口或市場，包括暖暖街東勢街口、祥豐街、安樂市場和基隆廟口前愛三路口，舉著「同意罷免」、「罷免投同意，反共更有力」等看板，宣傳7月26日站出來投下同意罷免票。志工也散發面紙、扇子等文宣。

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民進黨基隆市黨部主委林明智表示，在基隆市的7個行政區，今天都有黨籍民意代表出來站路口、街講，宣傳大罷免守護台灣的重要性，他也邀請所有的好朋友，一起來支持大罷免，讓親共的不適任立委下台。

議員張之豪與陳宜和10多位志工在安樂市場前站路口，張之豪表示，距離投票剩下1個月時間，是熱戰區，呼籲民眾要出來投票，衝高投票率，罷免親共不適任立委。

議員鄭文婷和罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸、「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安和發石人李晏蓉等多名志工，齊聚在廟口前愛三路口宣講，陳青逸和鄭文婷呼籲民眾7月26日一起出來投下同意罷免票，發揮公民做主精神，終結國會亂象、守護主權。

林沛祥今天一早和李文耀到安樂市場前站路口，向市民朋友宣傳「不同意罷免」，他說，希望基隆作為藍白合作的「示範區」，在此次罷免戰中更是表示明確的態度，就是共同對抗民進黨發起的大惡罷。藍、白兩方聯手走進基層，與市民近距離互動，不僅傳遞拒絕惡罷的理念，也展現藍白兩黨對於守護民意的團結態度。

林沛祥說：「安樂市場是我的起家厝，我在這裡站了6年，攤販和店家就像家人一樣。」呼籲基隆市民726一定要站出來，用選票投下不同意罷免，守住基隆的民主與未來。

國民黨立委林沛祥（中）和民眾黨新聞部主任李文耀在安樂市場拜票。（林沛祥提供）

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