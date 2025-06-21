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    竹市雙罷團結合綠營議會黨團 號召投下「兩票都同意、新竹重開機」

    竹市雙罷團與民進黨議會黨團集結，號召市民投下「兩票都同意、新竹重開機」。（記者蔡彰盛攝）

    竹市雙罷團與民進黨議會黨團集結，號召市民投下「兩票都同意、新竹重開機」。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/21 12:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中選會昨宣布新竹市「雙罷」成案，貪污停職市長高虹安及立委鄭正鈐罷免投票，將於7月26日舉行。新竹罷團與民進黨新竹市議會黨團今早在竹蓮市場集結，號召市民投下「兩票都同意、新竹重開機」、「罷免投同意、反共更有力」，讓新竹市政重回正軌。

    民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如說，不論是高虹安或鄭正鈐都有愧於市民所託，貪贓枉法、胡作非為，呼籲大家7月26日排除萬難都要投下「同意票」，為子孫而投、為新竹市未來發展而投！

    施乃如表示，高虹安放任男友干政、出入豪宅名車毫不避諱，貪污遭判刑停職後，不僅濫用公帑印製文宣，還違法使用市府臉書直播民眾黨造勢，愛將施淑婷更是囂張跋扈、坐領11萬高薪，「高虹安集團」完全是短視近利、延宕新竹建設的「破壞王」。

    施乃如進一步指出，包括「西大路停車場」的停管設備居然是從棒球場拆來拼裝，「自由車場」整修到讓世壯運裁判長摔車骨折、「敬老愛心卡」遲遲不提高點數也不開放親屬在農會和藥局代領、趕走「晶品城」原攤商，空城2年又要改回商場、市容雜亂無章、草長推給梅雨季，種種劣跡證明高虹安施政無能又愛甩鍋，難怪滿意度全國倒數。

    至於鄭正鈐，施乃如痛斥他在立法院對新竹根本毫無建樹，唯一擅長就是緊黏韓國瑜搶版面，並稱鄭正鈐是標準的「傅」隨組織，對中共卑躬屈膝，在國會胡亂刪減國防、科技預算，罷免鄭正鈐，就是罷免傅崐萁！

    施乃如批評，只要鄭正鈐上新聞，都不是好新聞，他不僅官司纏身，更包庇組織犯罪、暴力討債，面對外界質疑，鄭正鈐也總是避重就輕、含糊其詞。這種毫無專業、不認真、做錯事又不負責任，對國家認同模糊、長期舔共的人，完全不配代表新竹市民，呼籲市民一定要支持罷免！

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