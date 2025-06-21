山田摩衣、卓冠廷偕罷團催投罷免票 前進葉元之服務處對面路口宣講

新北市綠營議員卓冠廷（左）與山田摩衣（右）陪同罷團一起站街頭，呼籲罷免不適任立委。（記者翁聿煌攝）

2025/06/21 12:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕中央選委會20日公布全國大罷免第三階段首波投票時間為7月26日，民進黨21日發起全國串連行動，由全國各地民進黨公職規劃路口宣講活動，新北市議員山田摩衣及卓冠廷響應串連，邀集罷免藍委葉元之團隊副發言人哈維及罷團志工，前進板橋葉元之服務處正對面路口發起宣講，吸引不少行經民眾，甚至比出「讚」手勢響應大罷免。

山田摩衣表示，活動不只板橋，民進黨全國黨公職站出來與公民團體併肩努力，因為藍白立委在國會毀憲亂政早已不適任，且國民黨、民眾黨一起跟著亂做，傅崐萁甚至把「順我者昌逆我者亡」這種猖狂言論掛在嘴邊，現在罷免進入第三階段，民進黨大串連站出來與公民團體一起努力，共同站出來守護台灣的民主自由，她表示，除了站路口以外，接下來還要進入巷弄、市場，告訴民眾「同意罷免」是為國會撥亂反正。

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卓冠廷表示，雖然自己的選區並非罷區，但仍受山田摩衣邀請，一起到板橋支持公民團體，卓冠廷說，葉元之最近在「裝乖」，這就是大罷免的效果，把立委們從不正常變正常，但是，如果大罷免失敗，他們不正常的本性一定會復發。

卓冠廷說，去年到現在，各罷區的藍委除了毀憲亂政、擋國安法案以外，各選區人民投出來的藍委，卻紛紛變成傅崐萁一人的小嘍囉，根本對不起自己選區人民，這次罷免不是仇恨活動，而是基於對台灣的愛，昨天投票日期公布後，已經在社群平台上看到許多人紛紛秀出機票，就是要在726回台投下同意罷免票。

哈維表示，藍白通過各種毀憲亂政法案、激起民怨，才會在二階連署催出全國超過120萬件以上的連署書，但是藍白從一開始通過法案到現在，還繼續用抹黑言論來攻擊公民團體與民進黨團立委，哈維也直言，那些立委現在就是紅色代理人，公民團體不能接受，這些人繼續在國會掐著人民脖子向中國就範，他呼籲全民一心，站出來，726無論是哪個罷區的選民都站出來投下同意罷免。

新北市綠營議員卓冠廷與山田摩衣陪同罷團一起站街頭，呼籲罷免不適任立委。（記者翁聿煌攝）

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