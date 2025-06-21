綠營竹縣議員站街頭 籲鄉親力挺罷免林思銘進入三階

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（左2）今早偕團隊手持「關鍵時刻，改變竹縣」等看板，站在竹北市光明六路與縣政九路路口宣揚大罷免。（記者廖雪茹攝）

2025/06/21 12:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中選會19日公布國民黨立委林思銘罷免案二階連署不足1938人，進入10天補件程序。今天上午10點許，民進黨新竹縣議員歐陽霆、蔡蕥鍹、楊昌德同步站上竹北和竹東街頭，向鄉親宣傳 「罷免投同意」，大聲呼籲公民用行動守護民主價值，力挺罷免林思銘前進三階，用投票決定竹縣未來！

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楊昌德團隊和支持罷免的鄉親，今早共同在竹東中央市場路口掃街，手持「反共更有力，罷免投同意」的看板，向採買的婆婆媽媽們宣揚大罷免，新竹縣小英之友會常務理事徐能勇和幾名科技公司董事長也加入行列，他們認為，國民黨立委不分是非亂砍預算，非常不可取。

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蔡蕥鍹團隊今早也手持「關鍵時刻，改變竹縣」等看板，站在竹北市光明六路與縣政九路路口宣揚大罷免，蔡蕥鍹說，對於親共、舔共的國民黨立委，只能用罷免來下架，才能守護台灣的民主和自由，她呼籲鄉親踴躍支持同意罷免。

歐陽霆團隊則是站在竹北星巴克光明門市前，手持「罷免連署，持續收件」、「新竹撕銘，有你有我」等看板，宣揚大罷免，強調林思銘罷免案二階連署不足進入10天補件程序，力邀鄉親全力支持，以免功虧一簣。大家一起努力，前進三階，投票決定竹縣未來！

對於中選會公布補件程序，林思銘日前質疑，罷團違法灌水，中選會審查完送件連署名冊後雖然予以剔除，但剔除後對於二階未達連署門檻的罷免案，竟然曲解法令認定准以補件，質疑未秉持中立原則，「護航執政黨大罷免」。

而對此質疑，中選會回應反擊是法盲等級錯誤神邏輯的謬論，並強調補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。

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楊昌德團隊和支持罷免的鄉親今早手持「反共更有力，罷免投同意」的看板，共同在竹東中央市場路口掃街宣揚大罷免。（楊昌德提供）

歐陽霆團隊站在竹北星巴克光明門市前，手持「罷免連署，持續收件」、「新竹撕銘，有你有我」等看板，力邀鄉親全力支持大罷免，以免功虧一簣。（歐陽霆提供）

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