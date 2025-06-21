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    民進黨新北市黨部站路口串聯大罷免 蘇巧慧：與民團並肩衝過三階

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/21 11:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕中央選舉委員會20日公布第一波大罷免投票日期為7月26日，新北市共5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔都在名單中，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧21日串聯新北立委、議員等黨公職，走上街頭站路口宣講，傳達「罷免投同意，反共更有力」的主張，並在新北市共13個路口宣講、舉牌舉旗，也持續為仍待補件的藍委羅明才罷免案連署收件。

    蘇巧慧表示，今天的活動橫跨淡水、林口、板橋、中永和、新店、汐止、瑞芳共13個路口，各區議員彼此串聯，並由非罷區黨公職一起支援罷區，大家一起舉旗、舉牌，不但呼籲民眾投下同意罷免票，也展現民進黨的態度，從先前的「做公民團體後盾」，進一步轉為「與民團並肩同行」。

    蘇巧慧強調，除新北第11選區外，中選會已宣布投票日就是7月26日，現距離投票日僅剩約1個月，必須把握關鍵1個月，號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

    張宏陸前往板橋東區支援站路口，他表示，每一張罷免連署書，都代表民眾對國民黨立委的憤怒與不信任，也代表民眾已受夠國民黨立委過去一年多在立法院毀憲亂政、阻礙台灣進步的荒謬行徑，現在距離守護台灣民主還差一哩路，希望號召更多民眾一起站出來，罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。

    吳秉叡前往汐止支援宣講指出，除了已經確定投票日期的5區罷免案之外，羅明才罷免案目前仍差564份連署書，必須靠所有人一起站出來簽下連署書，才能用行動實際下架不合格立委。

    民進黨新北市黨部號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部號召黨公職人員一起站路口，籲請民眾支持罷免。（記者翁聿煌攝）

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