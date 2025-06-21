丹麥垃圾焚化廠可以滑雪、攀岩 彰化縣府參訪團讚嘆

丹麥垃圾焚化廠屋頂還有滑雪道，還位於市中心，讓彰化縣參訪團都驚呆了。（彰化縣政府提供）

2025/06/21 11:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年在垃圾減量與焚化廠管理交出漂亮成績單，縣長王惠美率團前進丹麥哥本哈根，考察世界首座可滑雪、攀岩的廢棄物資源化中心，每年焚燒61萬公噸垃圾，提供熱能與電力供9萬多戶使用，每年更吸引數十萬遊客到訪參觀，讓參訪團全都驚呆了！

王惠美表示，哥本哈根垃圾焚化廠不只是城市的地標，也是舉世知名的景點，因為哥本哈根幾乎是平地，居民要滑雪就要去鄰近國家，因此，這座焚化廠的屋頂打造450公尺的滑雪道，親眼看到民眾到此焚化廠滑雪，令人大開眼界，而焚化廠外牆還有全世界最高的85公尺人造攀岩牆，讓焚化廠從嫌惡設施變身為運動休閒空間，讓人驚喜連連。

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王惠美指出，垃圾處理是無人可以逃避的城市治理一大考驗，彰化縣去年不只是透過垃圾落實分類，達到垃圾減量，溪州焚化廠更投入大筆經費啟動整改，2024年焚化量比前一年增加5500公噸，因此，發電效率也提高了，連帶售電也成長2成，年減碳量超過1000公噸。

王惠美表示，這次看到丹麥焚化廠採用最先進的CCUS（碳捕捉）技術接軌國際，也就是二氧化碳捕捉、封存、再利用技術（Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS）是將工廠排放或大氣中的二氧化碳進行捕集和灌入地底封存或再利用，不僅可以減少碳排放，還可以創造經濟價值。

丹麥垃圾焚化廠外牆是全世界最長的攀岩場。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團參訪丹麥垃圾焚化廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團參訪丹麥垃圾焚化廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團參訪丹麥垃圾焚化廠。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團參訪丹麥垃圾焚化廠。（彰化縣政府提供）

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