中三罷免補件各縣市志工相挺 黃金週末拚收件1450份

民眾將連署書交給立委郭國文的夫人湯靜雯（右）。（記者張軒哲攝）

2025/06/21 12:04

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，台中市罷免楊瓊瓔二階連署需補件3464份連署書才能進入三階投票，是全國罷免補件量最多的選區。「中三拒瓔」罷團表示，離安全門檻還差1450份，今日罷團分區出擊，主力部隊在大雅公園擺攤，民進黨立委郭國文的夫人湯靜雯率志工北上相挺，高喊大罷免大成功。

「中三拒瓔」罷團領銜人Connie表示，自己從年初就開始奔走，還要邊照顧2歲兒子跟兼顧工作，在連署書收件過程遇到種種困難，不少認同罷免的民眾因為擔心被立場不同的鄰居甚至家人發現簽連署書而不敢行動，志工在收件過程也常遇到不理性民眾的謾罵、恐嚇，但志工們為了下架跟隨黨意的親中立委楊瓊瓔，依然奮戰到底。罷免楊瓊瓔19日接到公文，需補件3464份連署書，扣除二階送件後收到的份數，還需要1450份才能確保補件過關。

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Connie指出，補件的黃金週有多個友軍支援。選區的周永鴻、蕭隆澤議員週末服務處加開時段收件，今天上午也分別在大雅和潭子宣傳罷免。

湯靜雯率領多位台南鄉親挺進大雅公園連署站協助收件，湯靜雯表示，台南沒有國民黨立委需要罷免，之前曾帶領志工在台南代收其他縣市罷免連署書，這次前來台中大雅，希望幫助中三補件過關。

罷免洪孟楷志工一早南下和中三罷團10名志工前進后里菜市場收件，並將逐戶拜訪收件。彰化和苗栗的罷團志工也前來協助，讓週末罷免連署站點倍增，希望多點開花衝刺數量。

市議員周永鴻表示，今天到大雅公園陪同「中三拒瓔」，展現民進黨做公民後盾的決心，呼籲民眾勇敢站出來響應。

民進黨立委郭國文的夫人湯靜雯（右三）率台南志工北上台中相挺，高喊大罷免大成功。（記者張軒哲攝）

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