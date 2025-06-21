兩岸共祭伏羲被解讀「馬王合體」 王金平：你們多想的

新北市三重區先嗇宮舉行「兩岸共祭人文始祖伏羲聖帝三獻大典」，現場與前總統馬英九視訊連線被外界認為是「馬王合體」，王金平澄清，他只是被邀請擔任主祭，沒有與其他活動有連結，「那是你們多想的」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 11:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區先嗇宮今（21）日舉行「兩岸共祭人文始祖伏羲聖帝三獻大典」，邀請前立法院長王金平擔任主祭官，活動也與正在對岸的前總統馬英九進行視訊連線，被外界認為是「馬王合體」。對此，王金平說，「那是你們多想的」，且此次共祭單純為了敬拜伏羲聖帝，彰顯中華民族的人文精神。

馬英九日前在海峽論壇上喊出「兩岸需要合與和」言論，王金平表示高度認同，馬英九主張的「合與和」與統一還差的遠，兩岸本來就必須要和平、合作，合作之前當然就要交流，大家都希望和平，總統賴清德也希望和平、希望能進行正常交流，這應該是符合目前兩岸的狀況。

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至於現場與馬英九視訊連線被外界認為是「馬王合體」，王金平澄清，他只是被邀請擔任主祭，沒有與其他活動有連結。

至於未來是否與馬英九碰面，王金平回應，「那是另外一回事，不用想那麼遠」，並強調此次祭典的核心精神是緬懷人文始祖伏羲，期待透過伏羲的感召，促進中華民族和好共榮、營造和平繁榮的大環境。且此次活動用這樣子共同敬拜人文初組，是先嗇宮董事長李乾龍最重要的目標。

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