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    民眾黨稱「早知726罷免投票」台中罷團：藍營群組3天前就「預告」

    罷團志工稱藍營群組早在17日就公告投票日。（罷團提供）

    罷團志工稱藍營群組早在17日就公告投票日。（罷團提供）

    2025/06/21 12:17

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會20日傍晚公告7月26日為罷免投票日，民眾黨副秘書長許甫提前貼文，稱有台中罷團宣傳車早已滿街宣傳「726出來投票」，對此，台中罷團提供截圖，強調藍營群組早在3天前「預告」投票日，消息來源需進一步深究。

    大罷免進入投票階段，台中「展翅廢翔」等罷團今天上午趕往南屯市場等處，呼籲選民投「同意」罷免票。傳出罷免投票日期疑似提前曝光，許甫貼出台中罷團宣傳車印上投票日期奔馳宣傳照，質疑民進黨一次次用實際行動告訴人民，「國家，就是他們黨的家」；藍營人士抨擊道，「老柯不是預言家，就報馬仔而已」，應證大罷免就是綠營發起，連何時登場都提前知道。

    台中罷團表示，20日傍晚待中選會公告投票日後，民進黨立委何欣純、反共護台志工聯盟副主任陳則勳等人在文心、中清路口宣告罷免投票起跑，當時才寫下「7月26日」投票日，並未提前獲悉日期。

    罷團指出，反倒是藍營群組早在17日提前中選會公告投票日，究竟消息來源為何需由選務機關查明。

    台中罷團表示，中選會公告投票日後，由民進黨立委何欣純（左2）、反共護台志工聯盟副主任陳則勳（左3）寫下「7月26日」投票日。（記者黃旭磊攝）

    台中罷團表示，中選會公告投票日後，由民進黨立委何欣純（左2）、反共護台志工聯盟副主任陳則勳（左3）寫下「7月26日」投票日。（記者黃旭磊攝）

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