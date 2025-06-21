陳亭妃率「妃妃鐵馬隊」挺進罷免區 7/5首站攻徐巧芯終結暴力

民進黨立委陳亭妃啟動「民主挺罷免鐵馬騎宣行動」，號召民眾站出來，用選票終結暴力、支持理性政治。（圖由陳亭妃辦公室提供）

2025/06/21 11:23

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免正式邁入第三階段，中選會昨宣告傅崐萁等24件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，並決議於今年7月26日投票。民進黨立委陳亭妃今（21日）宣布，「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」將於7月5日從國民黨立委徐巧芯的選區、台北市信義區景新公園出發，挺進台北罷區，啟動「民主挺罷免鐵馬騎宣行動」，號召民眾站出來，用選票反對暴力、支持理性政治。

陳亭妃今天說明，7月將是大罷免社會運動的關鍵時間，她將利用3個禮拜的六、日，結合「妃妃鐵馬隊」的力量挺進罷免區，利用騎宣的方式來讓社會知道「暴力不是選項，民主不能沉默！」此次北上行動，是端午節連假台南37區祈福鐵馬行動的延續，從台南出發，騎遍37區，如今將民主能量從南方騎進信義區，就是要讓每個人都記得，國會不能被暴力綁架。

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此外，陳亭妃回顧，去年5月立法院爆發衝突，她在議場內遭徐巧芯蓄意推倒受傷，事後對方不僅未道歉，反而將暴力事件包裝成政治戰績，令人痛心。她強調，「我的傷痕或許癒合了，但民主價值的傷，只有全民一起行動才能修補。」

陳亭妃憂心，國會暴力不是偶發事件，而是一場必須正視的民主危機，不能讓推人變成政績，不能讓仇恨變成選票，更不能讓國會成為表演暴力的舞台，她強調民主需要守護，而不是冷漠旁觀，用鐵馬騎過台南的鄉鎮，也要把這份祈福與祝願，騎進每一個還在沉默的你的心中。

陳亭妃進一步預告，「妃妃鐵馬隊」接下來也將繼續深入其他重要的罷免選區，持續以祈福、串連、行動，讓民主不只是理念，更成為貼近人民的日常運動，他們不是來挑釁，而是來提醒人民需要代表他們發聲的立委，而不是一個讓社會混亂的代議士，呼籲選民7月26日站出來，用選票終結暴力政治、守住國會尊嚴。

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