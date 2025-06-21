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    大罷免進三階突遭裸照威脅！林亮君今將報案 曝另1男也傳訊找她

    民進黨議員林亮君今出席罷免宣講活動，會前也受訪談裸照威脅事件。（記者甘孟霖攝）

    民進黨議員林亮君今出席罷免宣講活動，會前也受訪談裸照威脅事件。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/21 11:25

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    遭私訊「裸照威脅」 林亮君深夜發聲：卑劣手段嚇不了我

    https://www.youtube.com/watch?v=jd2SK0vmQLw&list=PLI7xntdRxhw0WAtjar8mbBJH6nFzOOxRb&index=2

    〔記者甘孟霖／台北報導〕昨日（20日）中選會公布大罷免進入三階段名單，當晚深夜民進黨台北市議員林亮君就自曝遭到威脅，一名男子宣稱手中持有她的裸照。林亮君今受訪表示，嫌犯行為於法不能容忍，今天就會前往派出所報案；她也指，如今時機敏感，卻接二連三發生暴力、裸照等威脅，讓人質疑背後是否有黑手。

    林亮君今天出席罷免宣講活動，會前受訪表示，昨晚大概9點有一名鍾姓男子傳訊到她的臉書粉專，本來是由助理回覆，但這個人一直說有急事要找議員，最後才說手上握有她年輕時候的裸照，還語帶威脅說「機會只有一次」，她的助理才趕快把訊息傳給她。

    林亮君說，檢視過這個人的臉書個人檔案，看不出是不是真人，也質疑是不是有人利用假帳號散播威脅訊息，而前天政治評論員李正皓也被辣椒水攻擊，在現在罷免的敏感時機接二連三發生事件，也讓人質疑背後動機或是幕後是否有黑手；無論如何，暴力恐嚇都要譴責，她也會前往派出所報案，希望儘快追出真凶。

    此外林亮君提到，同時也有另一位趙先生，也說有急事要找她，但幕僚持續詢問，對方後續也沒有再回覆，也讓她擔心是不是同時有類似的人在策動威脅訊息，這部分也會請警方協助釐清。

    她說，作為公眾人物粉專會收到許多訊息，當中有許多因政治對立的咒罵留言，但今天發生這樣以女性裸照威脅的情事，已經觸犯法律邊界，一定會報案盼揪出真兇。

    她也說，不會預設事件與大罷免有關，但確實現在時機敏感，接二連三發生李正皓被潑辣椒水，罷團被暴力威脅，她也被裸照威脅，會讓人擔心是不是與政治局勢有關，還是希望警方、司法單位儘快找出真兇。

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