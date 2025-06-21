綠營新北議員與罷團站街頭 呼籲「罷免投同意、反共更有力」

新北市綠營議員和民進黨發言人吳崢，陪同雙和與新店的罷團一起站街頭推動罷免投票。（記者翁聿煌攝）

2025/06/21 11:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員張維倩、翁震州、李倩萍、李余典、陳永福和民進黨發言人吳崢，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來「罷免投同意、反共更有力」，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件，還需要至少1500票的安全件數。

張維倩、翁震州、李倩萍、李余典、陳永福和民進黨發言人吳崢，今天陪同雙和與新店的罷團一起站在中和通往新店的秀朗橋頭，舉牌呼口號，請託來往新店、雙和的民眾，一起支持罷免不適任立委，一起向毀憲亂政的立委說不。

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吳崢指出，7月26日即將進行24位國民黨立委的三階罷免投票，已經有許多民眾表示，要買機票、要買車票返鄉參與罷免投票，大家都受夠了藍白委在立法院仗著多數暴力，亂刪國防及外交預算，人民不是沒聲音、沒意見，大家一起在7月26日站出來投贊成罷免票。

翁震州指出，這次二階的支持人數，很多都突破13％，所以只有參與二階連署的民眾，一個拉一個、拉兩個，絕對可以達到25％的罷免門檻。

陳永福指出，國民黨凍結國防預算，又故意為軍人加薪討好軍人，但是削弱國防，只會讓軍人有錢沒命花，這就是國民黨為中國當馬前卒的陰謀，民眾一定要出來投罷免票，用罷免結束中國馬前卒的政治生命。

張維倩表示，雙和與新店都是深藍選區，但是大家一定要勇敢前行，如果雙和與新店能夠翻轉，相信全國24個立委罷免案都能成功，目前新店還需要進行二階補件，呼籲大家一起「翻轉雙和、搶救新店」，全力協助新店罷團二階補件成功。

新北市綠營議員和民進黨發言人吳崢（右一），陪同雙和與新店的罷團一起站街頭推動罷免投票。（記者翁聿煌攝）

新北市綠營議員和民進黨發言人吳崢，陪同雙和與新店的罷團一起站街頭推動罷免投票。（記者翁聿煌攝）

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