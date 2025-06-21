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    在中參加公祭伏羲大典 馬英九：大部分台灣人認同中華文化與民族

    率領馬英九基金會「大九學堂」學生在中國參訪的前總統馬英九，今日上午參加在甘肅天水舉行的2025年公祭中華人文始祖伏羲大典。（馬英九基金會提供）

    率領馬英九基金會「大九學堂」學生在中國參訪的前總統馬英九，今日上午參加在甘肅天水舉行的2025年公祭中華人文始祖伏羲大典。（馬英九基金會提供）

    2025/06/21 11:32

    〔記者施曉光／台北報導〕率領馬英九基金會「大九學堂」學生在中國參訪的前總統馬英九，今日上午參加在甘肅天水舉行的2025年公祭中華人文始祖伏羲大典時致詞表示，大部分台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分，即便過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

    馬英九還說，「大九學堂」的同學雖然年紀不過20來歲，但是中華文明的宏大深遠影響，以及對中華民族的飲水思源，已經深刻在他們的血脈裡，這次他率領「大九學堂」參與公祭伏羲大典，就是希望藉此再度表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。

    馬英九也期許海峽兩岸的年輕人，透過參與祭祀中華人文始祖的莊嚴儀式，更深刻感受到中華文明對當代的意義，以及身為炎黃子孫的驕傲，進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。

    馬英九指出，伏羲是中華民族人文始祖，祂遺留下來的種種成就，標誌著中華文明的開始，而中華民族能有今天的進步與成就，必須飲水思源，感念著中華始祖對後世子子孫孫的深遠啟發。

    馬英九還說，慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值。

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