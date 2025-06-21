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    羅智強稱31藍委罷免違規連署超過15萬份 問檢調何時搜民進黨部

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    2025/06/21 11:01

    〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會昨公布罷免投票日為7月26日，國民黨立委羅智強表示，這波大惡罷連署，他目前統計31位藍委，無效的違規連署份數就已經超過15萬份，真是扯爆，請問檢方何時搜民進黨？這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。

    羅智強表示，昨天傍晚收到中選會公文通知他的罷免案成立，需在10天內提出答辯書。但令人震驚的是，公文裡清楚載明罷免他的二階連署總數3萬5661份，竟有4012份被查對為不符規定，占比高達11%。

    羅智強表示，無效比例之高確實出乎意料之外。而這樣的情況，不只發生在大安區，許多國民黨黨團兄弟姊妹也在群組內通報自身選區的戰況，發現普遍的無效率都在10%以上，有的甚至更高。他目前統計31位藍委，無效的違規連署份數就已經超過15萬份。

    羅智強表示，民進黨團總召柯建銘口口聲聲說大罷免是他發動的，他想請問柯建銘及現在正在督軍罷免的民進黨祕書長林右昌，還有夜會罷團指導戰略的賴清德總統。超過15萬份的無效連署，是不是對民主憲政運作的傷害？有多少無效的連署數，出自於民進黨之手？

    羅智強表示，請問之前罷免綠委的違規連署，檢方對國民黨全台大抄家，關了一堆人。現在綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

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