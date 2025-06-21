國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑等在押3人 法院裁定各10萬交保

國民黨宜蘭縣黨部礁溪黨部主任李姿慧（左1）。（民眾提供）

2025/06/21 10:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，宜蘭地檢署19日依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴12人，其中在押的縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及礁溪黨部主任李姿慧，法院召開接押庭後，裁定3人各10萬元交保，限制出境、出海8個月。

主委林明昌上月遭檢方約談後，以80萬元交保，俞凌傑、陳堅豐及李姿慧則在4月就被調查且遭羈押迄今，法院昨傍晚召開接押庭，認為檢方已掌握相關具體事證等理由，裁定俞凌傑等3人各10萬元交保。

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檢方起訴指出，俞凌傑、陳堅豐在接受調查時護主心切，雖坦承偽造抄寫犯行，但對林涉案部分極力維護，未完整交代犯罪經過，認為他們是以少數人的非法犯行，凌駕原選區選舉人真實意志，危害立委身分安定性，進而造成社會動盪，建請院方從重量刑。

李姿慧部分，檢方則認為她固然坦承犯行，但對犯罪過程未如實交代，又於檢調執行搜索時，企圖誤導辦案，且有滅證行為，也建請量處較重刑度。

宜檢4月24日發動首波搜索後，5月21日再約談主委林明昌等人到案，被告原列18人，經檢方釐清全案後昨起訴12人。被告除林明昌，還有縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐與礁溪、羅東、五結、頭城的黨部主任李姿慧、林子平、謝火木、沈麗珍，以及縣黨部退伍軍人委員會總幹事汪柏均、一區、二區、三區、四區的主任麥潔萍、陳淑惠、李春燕、詹清華。

國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑。（資料照）

國民黨宜蘭縣黨部總幹事陳堅豐。（資料照）

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