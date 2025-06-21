賴清德明起展開「團結國家十講」 凝聚台灣力量面對外來威脅

總統府今（21）日舉行「團結國家十講」記者會，圖為總統府發言人郭雅慧。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/21 10:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日上午召開記者會，說明賴清德總統將從明日起於全台展開「團結國家十講」活動。總統府發言人郭雅慧說，賴總統上任至今對外持續與國際民主友盟站在一起，深化台灣與世界的連結，展現台灣作為國際負責任一員，有能力、有意願貢獻更多。對內以具體行動，則希望最大程度團結國人、團結朝野、團結國家，共同面對外來威脅。因此，從明天（22日）開始在各大社團進行「團結國家十講」。

府方指出，十場主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。以國家民主憲政制度為基礎出發，從外交、兩岸、民主韌性談到台灣的經濟發展與產業佈局等，深入議題核心、直面台灣社會、傾聽國人聲音、最大團結國家。

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而明日的第一講，總統週日將受邀出席國際扶輪3490地區第九分區七社聯合年會活動，並將在年會中以「國家」為主軸發表演說。

被問及舉行時間是否與大罷免有關？郭雅慧說，總統從五二〇至今談話重點，都與上述十講主題相關，這不是臨時起意，更與大罷免無關。郭並說，選舉罷免創制複決是公民團體自主自覺活動，沒人可以主導與停止，總統也尊重公民團體，任何人貼上標籤或指政黨策劃，這既不尊重憲法，也不尊重公民權益。

對於為什麼展開「團結國家十講」活動？郭雅慧指出，面對國際地緣情勢的快速變化，以及威權威脅，賴總統希望直接面對社會，說明政府立場與推動的各項政策。

郭說，為在當前國內外局勢快速變動下，再次凝聚與團結國人，並向大家說明政府主張，也讓更多人瞭解台灣當前面臨的各項挑戰。總統將在未來十場受邀出席的活動中，以「團結國家十講」為主軸，分別針對不同主題向全體國人說明國家面臨的挑戰以及政府的因應政策。她並強調，團結國家，從此刻做起。讓團結，成為國家最堅實的防線。

賴清德總統將從明日起於全台展開「團結國家十講」活動。（資料照）

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