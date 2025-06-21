轟藍委造謠抹黑罷團 吳靜怡：支持者這麼好騙？公民這麼好欺負？

國民黨立委林思銘罷免案二階連署進入補件程序，林思銘卻質疑罷團違法灌水，根本就是作弊行為，中選會不應給予補提機會。（圖擷自臉書）

2025/06/21 10:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免白熱化，國民黨立委林思銘近日質疑罷團違法灌水，後續包含洪孟楷、羅廷瑋等藍委也跟進，宣稱違規連署已超過13萬份。對此媒體人吳靜怡發文批評，國民黨為何覺得藍營的支持者是笨蛋？並質疑在野黨集體陷入低階領導時代，她也強調「無效」不是「造假」，請停止抹黑罷團！

吳靜怡在臉書發文指出，由林思銘帶頭開始喊「灌水連署、違法湊數」，本來以為只有林思銘學法律裝法盲，昨日晚間一公佈有24位藍委罷免通過二階，訂於7月26日投票，國民黨立委就急著潑髒水，包含洪孟楷、羅廷瑋等新科立委發文，刻意帶風向狂打「大罷免大造假」直指違規連署已超過13萬份，不只有網軍、媒體搭配做大規模輿論戰，更是將公民回覆立法委員文案錯誤的留言一律刪除，這樣的行為，就是刻意定調今天晚上國民黨「反惡罷、戰獨裁」說明會的造謠主題。

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吳靜怡表示，公民發起的罷團，第二階段連署書剔除第一階段份數，合格率幾乎都超過9成，而國民黨不只連署通過二階至今掛蛋，還出現多起偽造高達9成的連署書！她為此質疑，難道國民黨至今認為，只要把「作弊」、「造假」的標籤透過政治力就能反著貼？藍營支持者這麼好騙？公民這麼好欺負？

吳靜怡批評，國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、國民黨組發會主委許宇甄身為國民黨三大本柱，完全沒有魅力也沒有操盤實力，在國民黨黨中央針對「連署作弊」不道歉的情況下，只能透過不斷妖魔化罷團拿錢、連署造假等等荒謬論述來鞏固鐵藍，各立委再拿柯建銘要當院長一直妖魔化來鞏固韓粉，這公然挑釁台灣人民的智商，更是精煉萃取僅存藍腦粉的過程。吳靜怡也直言，這「妖化對手」的戰術柯文哲使用過，朱立倫再來使用一次罷了。

吳靜怡也提到，國民黨今日敲了大罷免對抗公民的響鐘，這是台灣第一次大規模的公民運動，她呼籲「民主夥伴們要注意了，你們的立委沒有要對話，只有不斷操作與卸責，手段只有更髒、更兇殘」。

吳靜怡在文末也直言，如果他們選擇對抗人民，那就讓我們7月26日，用手上的每一張罷免票，證明真正的主權在人民手上，民主是不會如此任人踐踏！

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