美不幫以色列等於不幫台灣？ 學者：情況不同無法類比

有輿論認為，若美國選擇不加入以色列對伊朗的行動，此舉會向北京傳達有關美對台承諾的訊息。美學者分析，每場衝突情況不盡相同，俄烏戰爭、伊朗情勢都無法與台灣類比。（歐新社資料照）

2025/06/21 09:23

〔中央社〕以色列與伊朗交戰之際，有輿論認為，若美國選擇不加入以色列對伊朗的行動，此舉也會向北京傳達有關美對台承諾的訊息。美學者今天分析，每場衝突情況不盡相同，俄烏戰爭、伊朗情勢都無法與台灣類比。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰至今。美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

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美國是否加入以色列對伊朗的攻擊引發全球關注，「華爾街日報」17日一篇社論指出，若美國不在毫無爭議的空域中協助其最堅定、最忠誠的盟友之一，完成消除伊朗核威脅的任務，此舉傳遞給中國的訊息將是，「美國不可能會出手防衛台灣」。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，美國的可信度面臨更多疑慮，如今伊朗情勢又引發更多懷疑。

不過，就她看來，「這些情況都無法與台灣類比」，伊朗不是中國，以色列也不是台灣，「美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊，不應被視為美國是否願意防衛台灣的風向指標」。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪也說，每場衝突的情況不盡相同，「衝突是在什麼樣的情況下開始的，這很重要」。美國政府決定是否及如何介入的過程，也是一項關鍵因素。

他認為，中國國家主席習近平傾向採取「不動武的脅迫行動」（coercion without violence），作為一種低風險手段，以在台灣民眾之中維持某種程度的恐懼感。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）同樣對若川普拒絕對伊朗發動攻擊，將向北京傳達美國無意保衛台灣訊息的論點抱持懷疑態度。

他指出，「從更廣泛的脈絡來看這個問題是很重要的」，包括美國對烏克蘭支持的程度、美國在歐洲和亞洲的同盟力量，以及美軍在太平洋的部署及美國在此地區的外交參與程度等。

他相信，中國的政治領導階層正在觀察這些動態，「以評估美國對其盟友承諾的程度」。

此外，在中東情勢升溫之際，共軍連續2日出動大批軍機、軍艦擾台。據台灣國防部統計，中共於台北時間19日出動50架軍機，其中46架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，另有共艦6艘持續在台海周邊活動；20日上午起，陸續偵獲中共軍機24架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線。

鄭哲軒分析，近日共機越過海峽中線的數量增加，與美國國會代表團本週稍早訪台及訪團與賴政府高層官員的會晤有關。中國在美國政策制定者訪台後採取這類行動，且正在將這類軍事活動常態化。

美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團於16日至18日訪問台灣，期間晉見總統賴清德、副總統蕭美琴等人。

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