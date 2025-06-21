黃國昌被舉「腳尾飯2.0」怒嗆郭國文 謝志偉：咆哮看對象「腦休成奴」

民進黨立委20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌是「腳尾飯2.0版」，應該要送交紀律委員會議處，綠委郭國文（右）和黃國昌（白衣背對鏡頭者）爆發口角。（資料照）

2025/06/21 08:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌在立法院質詢時播放「示範帶」引發爭議，被民眾告發涉犯偽造文書等罪，北檢已將黃列為「他字」案被告偵辦，對此黃國昌強調「完全沒有在怕」。我國駐德代表謝志偉則發文，「知法玩法被抓包，還死不認錯」，但一遇到傅老大（國民黨團總召傅崐萁），「不但沒咆哮，還能諂媚陪笑」，謝志偉對此諷刺，這就叫「腦休成奴」。

立法院民眾黨團總召黃國昌日前在立院質詢時，公開播放「京華城案偵訊音檔」，之後又聲稱這只是「示範帶」，但同黨立委張啓楷卻又說「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」，引發外界質疑。立委吳思瑤也批評，黃國昌至今仍持續挑戰台灣法治與民眾容忍度，並質疑「律師及法學博士出身的立委，能否知法玩法、無視法治？」

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昨日民進黨團提案把黃國昌送紀律委員會，認為他有損國會形象，民進黨立委郭國文還舉出「腳尾飯2.0」的板子，卻遭黃國昌怒罵「白癡」，黃國昌還指著郭國文飆罵「你非常的愚蠢啊，真的，你怎麼會蠢成這個樣子，舉這個牌子，真的很蠢，你舉這個牌子就很白癡」。

謝志偉在臉書發文指出，「知法玩法被抓包，還死不認錯。咆哮起來，彷彿全世界都對不起他，這叫『惱羞成怒』」。

謝志偉質疑，但是咆哮不咆哮，這也要看對象。譬如碰到傅老大，他忽然就像變了個人似地，明明被極度羞辱地摸頭了，不但沒咆哮，還能諂媚陪笑，對此謝志偉諷刺，這叫「腦休成奴」。

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