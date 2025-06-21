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    遭私訊「裸照威脅」 林亮君深夜發聲：卑劣手段嚇不了我

    台北市議員林亮君PO出對話截圖顯示，有人宣稱手中持有她「年輕時期的裸照」，對此林亮君則強硬回擊「這種卑劣的手段，嚇不了我」。（資料照）

    台北市議員林亮君PO出對話截圖顯示，有人宣稱手中持有她「年輕時期的裸照」，對此林亮君則強硬回擊「這種卑劣的手段，嚇不了我」。（資料照）

    2025/06/21 07:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人李正皓近日突遭不明男子攔下並潑灑辣椒水，不料昨日台北市議員林亮君也傳出遭受威脅，她PO出對話截圖顯示，有人宣稱手中持有她「年輕時期的裸照」，對此林亮君則強硬回擊「這種卑劣的手段，嚇不了我」，並表示會透過司法途徑查明真相。

    林亮君昨深夜突PO出數張社群對話截圖，顯示有帳號名稱為「鐘聖義」、「趙立夫」的男子透過臉書私訊，詢問林亮君的聯絡方式，助理建議對方直接告知團隊，由他們協助處理，不料發訊息的「趙立夫」卻稱部分事情還是跟本人談比較妥當，「鐘聖義」甚至還宣稱「我這裡有他年輕時候的裸照，你問他想處理嗎？他自己跟誰拍過她自己清楚，機會只有一次」、「她自己知道，不要問我，照片怎麼到我手裡啦，很簡單，就能解決」。

    林亮君在發文中指出，「李正皓昨天遭人以辣椒水襲擊，嫌犯已供稱受人指使。今晚（20日晚）我也接到惡劣的恐嚇訊息，內容包含裸照威脅」，不過她強調「背後動機為何、幕後黑手是誰，我會透過司法途徑查明真相。這種卑劣的手段，嚇不了我」。

    林亮君在臉書、threads的發文隨即引發大批網友關注，除了留言力挺外，也紛紛支持她直接提告。

    台北市議員林亮君PO出對話截圖顯示，有人宣稱手中持有她「年輕時期的裸照」，對此林亮君則強硬回擊「這種卑劣的手段，嚇不了我」。（圖擷自臉書）

    台北市議員林亮君PO出對話截圖顯示，有人宣稱手中持有她「年輕時期的裸照」，對此林亮君則強硬回擊「這種卑劣的手段，嚇不了我」。（圖擷自臉書）

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