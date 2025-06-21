大罷免24+1成案！罷徐巧芯連署聲勢奪「雙冠」、6藍委創「雙0」

中選會委員會議20日審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。（記者李文馨製表）

2025/06/21 06:39

〔記者李文馨／台北報導〕中選會昨宣告傅崐萁等24件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，並決議於今年7月26日投票。本報整理二階罷免連署查對數據，有9成罷免案合格率達80%以上，其中徐巧芯案在連署正確率及合格連署達成率皆奪下冠軍；此外，有6件藍委罷免案繳出0死亡連署、0偽造的好成績。

23件罷免案正確率達8成

中選會昨公布2025年各公職人員罷免案連署人名冊查對結果統計表。本報整理相關數據，以「合規人數」除以「連署人數」計算出的「連署正確率」，除了鄭正鈐及高虹安案正確率分別為79.91%、79.72%略低於平均，其餘23件罷免案正確率皆高達8成，其中北市7選區徐巧芯案以90.58%奪冠、北市3選區王鴻薇案89.97%第二、新北7選區葉元之案88.95%居第三。

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合格連署達成率前3名：徐巧芯、羅廷瑋、王鴻薇

觀察罷免案連署聲勢，將「合規人數」除以「法定連署門檻」計算出的「合規連署達成率」，徐巧芯案以158.93%再次奪冠、中6選區羅廷瑋149.18%第二、王鴻薇148.65%居第三；至於被視為罷免頭號目標的國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁則以145.22%位居第四。

6藍委罷免案繳出「雙0」好成績

依中選會告發標準，鎖定「有偽造情事」、「連署前死亡」的數據檢視，全台共有6件國民黨立委罷免案拿下「雙0」好成績，包含王鴻薇、羅智強、賴士葆、黃健豪、涂權吉以及魯明哲罷免案，皆未有偽造情事與死亡連署等情事。

丁學忠罷免案偽造、死亡連署最多

整體而言，24+1件已成案的罷免案，死亡連署共有64件，有偽造情事者則有343件，其中以雲林丁學忠罷免案涉偽造的狀況最多，其連署前死亡有27案、有偽造情事則有298案；花蓮傅崐萁死亡連署14件居次，有偽造情事則有5件。

剔除連署樣態以「連署人為提議人」為大宗

國民黨立委洪孟楷昨表示，此次罷免案總計違規連署超過13萬份，並批評，這是「大罷免大造假」。攤開罷免查對數據，25件罷免連署遭剔除的主要樣態皆為「連署人為提議人」。

依「公職選罷法」規定，一階罷免提議需達原選舉人數1%，二階罷免連署則需10%，兩階段名單不得重複。在實務上，罷團為避免浪費，在一階提議僅會送出比法定門檻多一點的數量，再加上選民無法得知自己的提議書有無被造冊，因此罷藍、罷綠團體在連署期間皆呼籲選民「一階簽過、二階也要簽」。

此外，中選會也於「公職人員罷免進行程序指引」提到，由於同一罷免案的提議人不得為連署人，而且提議人及連署人的人數是分別計算的。因此，領銜人應自行考量其於第一階段提議及第二階段連署之人數比例分配。

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