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    洪孟楷質疑「大罷免大造假」 尹立回擊：智商堪慮

    尹立強調，罷免第二階段會扣除第一階段的重複連署。（圖擷自尹立臉書）

    尹立強調，罷免第二階段會扣除第一階段的重複連署。（圖擷自尹立臉書）

    2025/06/21 06:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委洪孟楷昨（20日）晚於臉書發文，指二階連署總計有超過13萬份違規連署，這不是大罷免大成功，而是「大罷免大造假」；對此，罷韓四君子之一的尹立酸他「智商堪慮」，並打臉說，罷免第二階段會扣除第一階段重複連署。網友也說，這只是把第一階重複剔除而已，洪孟楷卻誤導選民，把無效連署全都抹黑成跟他們一樣的抄襲、死亡、偽造連署。

    大罷免第三階段投票日期為7月26日，國民黨立委洪孟楷昨晚點名，二階段連署的違規份數，總計超過13萬，他逐一列出的無效連署份數中，以鄭正鈐10693份最多，其次為他本人6876份、黃健豪6588份、牛煦庭6214份等，其他立委則多在4千至6千份之間，洪並批評這並非「大罷免大成功」，而是「大罷免大造假」，希望司法檢調統一標準，立即啟動調查。

    對此，尹立化身「尹老師」打臉說，比例概念是國小的程度，國民黨罷雙吳一階連署造假率平均95%，有什麼臉去質疑正確率超高的罷團？至於洪孟楷的新北市第一選舉區，罷免一階連署是送4761份，第二階段會扣除第一階段重複連署，所以至少先扣掉4千多份。

    尹立表示，重點是國民黨在檢察官起訴書中，明確的有集體偽造文書，大量死亡連署的事實，而罷團並沒有任何事證；他也酸洪孟楷是一個小學生邏輯，「哪有全台灣一起加起來算的？每個選區的數量都是獨立狀況，智商堪慮！」

    罷免洪孟楷的公民團體則聲明說，總連署人數54907人，有效連署數48031人（有效率87.5%），查獲偽造情事0！最多的不符項目是「提議人重複簽名」，原因在於新北市選委會不提供第一階段名冊，為保障效力，只能請民眾即使簽過一階，也再次簽署二階，這是制度限制下的保守作法，與偽造無任何關係。「洪孟楷若持續抹黑連署人、混淆社會認知，不停止造謠，將依法追究其責任」。

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