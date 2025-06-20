罷免呂玉玲成案 罷團領銜人：攜手民眾終結藍白毀憲亂政謬路

「罷呂清玲」團隊近日站路口宣傳三階罷免投票，感受到民眾支持氛圍。（「罷呂清玲」團隊提供）

2025/06/20 23:28

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今天審定首波罷免案，桃園市6選區皆達成罷免全壘打，決議7月26日投票，第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲發言人吉媽表示，期待7/26與民眾投下同意罷免票，用憲法賦予人民的罷免權，終結1年多來，藍白立委毀憲亂政的謬路。

「我們備感欣慰、鼓舞，台灣的民主，有這麼多人愛著、呵護著。」吉媽表示，民眾是團隊推進三階投票的最強助力，團隊在接下來的36天，將繼續秉持勤勉努力的客家精神，舉辦街頭宣講、掃街活動，期待能跟選民有更多互動，確實將罷免理念傳達出去，還有民進黨議員們、反共護台志工聯盟、女力護國等協力團體，也已開始協助鋪開同意罷免看板，後續將會合作辦理街頭宣講、市場掃街、同意罷免的說明會。

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立委呂玉玲則表示，面對反惡罷，她將全力迎戰，透過問政說明會，1天當3天拚，向鄉親努力說明，從爭取市立醫院到交通建設，從校園提升到農民福利，用實力爭取鄉親支持。

立委呂玉玲（右二）指出，面對反惡罷，她將全力迎戰。（資料照，記者黃政嘉攝）

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