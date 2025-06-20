為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免呂玉玲成案 罷團領銜人：攜手民眾終結藍白毀憲亂政謬路

    「罷呂清玲」團隊近日站路口宣傳三階罷免投票，感受到民眾支持氛圍。（「罷呂清玲」團隊提供）

    「罷呂清玲」團隊近日站路口宣傳三階罷免投票，感受到民眾支持氛圍。（「罷呂清玲」團隊提供）

    2025/06/20 23:28

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今天審定首波罷免案，桃園市6選區皆達成罷免全壘打，決議7月26日投票，第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲發言人吉媽表示，期待7/26與民眾投下同意罷免票，用憲法賦予人民的罷免權，終結1年多來，藍白立委毀憲亂政的謬路。

    「我們備感欣慰、鼓舞，台灣的民主，有這麼多人愛著、呵護著。」吉媽表示，民眾是團隊推進三階投票的最強助力，團隊在接下來的36天，將繼續秉持勤勉努力的客家精神，舉辦街頭宣講、掃街活動，期待能跟選民有更多互動，確實將罷免理念傳達出去，還有民進黨議員們、反共護台志工聯盟、女力護國等協力團體，也已開始協助鋪開同意罷免看板，後續將會合作辦理街頭宣講、市場掃街、同意罷免的說明會。

    立委呂玉玲則表示，面對反惡罷，她將全力迎戰，透過問政說明會，1天當3天拚，向鄉親努力說明，從爭取市立醫院到交通建設，從校園提升到農民福利，用實力爭取鄉親支持。

    立委呂玉玲（右二）指出，面對反惡罷，她將全力迎戰。（資料照，記者黃政嘉攝）

    立委呂玉玲（右二）指出，面對反惡罷，她將全力迎戰。（資料照，記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播