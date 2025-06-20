廖先翔喊綠營政治鬥爭 罷團曝策略誓言閃耀七星

國民黨立委廖先翔。（資料照）

2025/06/20 23:27

〔記者董冠怡／新北報導〕中央選舉委員會今天公告，罷免新北市第12選區藍委廖先翔成案，罷團「齊心斷翔」表示，大罷免成功邁入下一個階段，這是一場由公民主動發起、由民意推動的罷免行動，廖先翔將面對人民的審判，「我們用行動證明，立委不是選上就可以高枕無憂！」並預告，隨著進入三階，行動也將全面升溫。廖先翔則在臉書發文，因為自己太認真成為政治報復的對象，呼籲選民7月26日「去投不同意，新北更有力！」

「齊心斷翔」指出，提出罷免廖先翔不是因為政黨對立，而是他的言行「早已違背公共利益，傷害台灣民主制度，不願意回應公民的質疑。」人民的眼睛是雪亮的，罷免就是公民糾錯的力量，今天的公告只是一個過程，距離目標仍有一哩路，相信七星選民會在投票日當天，做出明智選擇，讓七星選區成為台灣最閃耀的七顆星。

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關於三階策略，發言人小笙說，志工除了持續走進街巷，宣揚罷免理念，更希望在一次次街頭宣講中告訴大家，「一位離中共太近、離七星太遠的立委，怎麼能繼續代表我們？」「從基隆到南投，已經有一群立委聯手簽署賣台法案」，質疑是「系統性滲透」，一次看清、一起行動。

罷團提到，之後也會走出戶外，志工們預計21日清晨結隊登上大尖山，宣揚「同意罷免」訊息。另，近日「避難包」議題正夯，7月5日、12日也將與台灣民團協會合作，推出系列民防及避難包課程，讓更多人重新認識地方安全與國家安全的關係。

廖先翔回應，我們早已清楚，這是民進黨自上而下、精心策劃的政治鬥爭。他說，1年多來每天奔走、親力親為投入建設和問政，「卻因為太認真成了政治報復的對象」，民進黨的罷免只會讓社會更對立、情緒更撕裂，很多鄉親選擇沉默，但沉默不等於認同，三階關鍵時刻若不投票、不表態，將使「奧步得逞、惡意成功」，真正信仰民主的人，都會堅定說出「不同意」，7月26日站出來守護民主、守護新北。

罷團「齊心斷翔」表示，大罷免邁入下一個階段，廖先翔將面對人民的審判。（齊心斷翔提供）

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