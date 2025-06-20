罷免魯明哲成案 罷團：7/26為後代走最後1哩路

罷免魯明哲團隊近日換裝黃色背心，站街頭宣傳三階罷免投票。（取自「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」臉書）

2025/06/20 22:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今天審定首波罷免案，桃園市6選區皆達成罷免全壘打，決議7月26日投票，第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷免立委魯明哲領銜人羅怡雯表示，罷免是愛，為了後代，請桃園鄉親投票日一同跟團隊走最後1哩路。

羅怡雯說，除了對志工與友善店家的感謝外，也十分謝謝為團隊支持鼓勵的民眾、支持者，從原本四處找連署站點，到愈來愈多志工與友善店家加入，從原本不被看好的中壢，到乘載超過安全門檻135％的民眾支持，她說，大罷免是台灣人對台灣的祝福，接下來團隊除了換上全新背心外，也陸續用車隊、腳踏車隊與走路隊方式，呼籲大家投同意罷免票。

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立委魯明哲則聲明回應，針對中選會宣布罷免投票日期，結果仍不出意料，其實面對綠營為了掩飾施政不力，透過側翼瘋狂的抹黑、抹紅、造謠，團隊早就按步就班，不定期透過各種方式，向選民報告問政的成績，相信大部分選民的眼睛是雪亮的，不會受騙，但為避免發生事實被「少數大聲的惡人」誤導的情形，他呼籲選民一定要站出來投下「不同意罷免」票，嚇阻歪風。

立委魯明哲（右三）呼籲選民投下「不同意罷免」票。（記者黃政嘉攝）

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