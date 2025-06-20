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    罷免立委涂權吉7/26投票 罷團籲站出來、給家鄉改變機會

    「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，希望大家在7/26投票日，站出來投同意罷免，給家鄉改變的機會。（取自「全力一擊 罷免涂權吉」臉書）

    「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，希望大家在7/26投票日，站出來投同意罷免，給家鄉改變的機會。（取自「全力一擊 罷免涂權吉」臉書）

    2025/06/20 22:07

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中選會今天召開委員會審定首波罷免案，桃園市6選區皆達成罷免全壘打，7月26日投票，「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，希望大家在投票日，站出來投同意罷免，給家鄉改變的機會。

    涂權吉則強調，沿海、楊梅的改變肉眼可見，這1年多的任期中，自己1天當2天拚，問政表現有目共睹，「請所有支持者投不同意罷免票。」

    Rick表示，自去年5月17日參加青鳥行動開始，一直到加入罷團走到現在，其實沒想過能走到罷免成案的階段，這1年來志工都很努力，也給桃二選區重新選擇的機會，今晚舉辦志工訓練營，算是三階啟動的正式宣告，接下來會繼續掛看板、發宣傳單、志工也會積極站路口、掃市場，努力跟鄉親溝通罷免投票。

    涂權吉則表示，惡罷團體對他造謠抹黑抹紅，但面對曹興誠的和艦案、閩南狼高唱福建見、國安會秘書長吳釗燮的助理收錢通匪、沈伯洋家族大賺紅錢卻假裝看不見？他批評，惡罷團體以愛國主義之名，行分化破壞台灣團結之實，利用謠言破壞台灣民間社會的和諧，讓有識者深惡痛絕，他說，接下來會持續舉辦問政說明會直接向選民訴求，7月26日的罷免投票日，請「出來投不同意罷免。」

    立委涂權吉（左一）認為問政表現有目共睹，請支持者投不同意罷免票。（資料照，記者黃政嘉攝）

    立委涂權吉（左一）認為問政表現有目共睹，請支持者投不同意罷免票。（資料照，記者黃政嘉攝）

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