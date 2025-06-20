核三重啟公投8/23投票 中選會排定5場辯論或意見發表會

核三重啟公投將於8月23日投票，8月7日起在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會。示意圖。（資料照）

2025/06/20 20:57

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，中選會委員會議今天決議，8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，由立法院代表正方，行政院或依「公民投票法」第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）訂於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。

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中選會今天下午舉行委員會議，會後發布新聞稿說，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議今年8月7日15時、8月9日19時、8月11日15時、8月13日10時及8月15日19時，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依「公民投票法」第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

中選會說，民眾如欲擔任發表會或辯論會代表人，應先依「公民投票法」第20條向中選會申請許可設立辦事處，持支持意見者，由支持意見代表人向立法院報名，再由立法院於7月16日前向中選會推薦發表會或辯論會代表人名單；持反對意見者，由反對意見代表人於7月16日前向中選會推薦發表會或辯論會代表人名單。

中選會提醒，為確保代表正方意見者為同意的意見發表，代表反方者為不同意的意見發表，支持或反對意見代表人推薦之發表會或辯論會代表人應簽署切結書，未簽署切結書，視同放棄該場次。

此外，中選會委員會議今天也決議，廢止憲法法庭法官人數限制公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人名冊；而廢止選罷法修法3公投提案，則將函請提案人的領銜人限期補正。

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