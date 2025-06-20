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    罷免林沛祥7/26投票 罷團籲創造基隆光榮記憶

    罷免林沛祥的「基隆絕沛」志工，到市場等人潮聚集處展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

    罷免林沛祥的「基隆絕沛」志工，到市場等人潮聚集處展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/20 21:55

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨基隆市立委林沛祥中選會宣布成案，7月26日投票，「基隆絕沛」領銜人陳青逸呼籲基隆人要勇敢投下同意罷免票，創造基隆絕無僅有的光榮記憶。林沛祥則表示，虛心接受民意檢視，以更堅定的態度迎戰第3階段。

    陳青逸指出，回顧這段路程，基隆人每一步都走得艱辛，感謝各地大罷免志工主動到基隆收集連署書，不畏風吹雨淋與艷陽高照，每一位連署小蜜蜂，都是幫助基隆人下架林沛祥的大英雄。

    陳青逸並指出，國民黨工涉嫌「抄黨員名冊」、「死人連署」等偽造文書行為，林沛祥兼任國民黨基隆市黨部主委，卻未曾出面向市民道歉。他呼籲台灣人要團結一致，7月26日勇敢投下同意罷免票，一起用和平文明方式，剿除親共立委、守住台灣主權、創造基隆絕無僅有的光榮記憶。

    林沛祥則表示，面對第3階段投票，林沛祥強調還是以立法院為主，用政績表現說話，讓基隆市民知道他為地方爭取了哪些資源與建設。除了政策說明會，也將邀請大咖如立法院長韓國瑜、委員謝龍介等人，與基隆市民站在一起反惡罷。

    林沛祥強調，從去年謝國樑市長罷免案的經驗可以看到，「冷處理」絕對不是解方，也期盼藍、白的支持者一定要出來投不同意罷免，唯有正面迎戰、積極應對，是守護基隆的惟一道路。

    基隆罷免國民黨立委林沛祥成案，林沛祥將正面迎戰。（記者盧賢秀攝）

    基隆罷免國民黨立委林沛祥成案，林沛祥將正面迎戰。（記者盧賢秀攝）

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