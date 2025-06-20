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    滿地開花！南投罷免馬文君、游顥 民宅陽台成宣傳新戰場

    投二罷免游顥選區首條同意罷免橫幅布條曝光，地點就在罷團志工石育民住家陽台。（石育民提供）

    投二罷免游顥選區首條同意罷免橫幅布條曝光，地點就在罷團志工石育民住家陽台。（石育民提供）

    2025/06/20 21:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國24區罷免立委投票訂7月26日舉行，南投縣選委會27日才要審查罷免立委馬文君、游顥連署補件案，而投二罷游選區首條同意罷免橫幅，今天已懸掛出來，地點是罷團志工石育民住家的陽台，他說，馬文君、游顥有大型廣告看板，罷團則有遍地開花的私家橫幅。

    全國24區罷免立委和罷免新竹市長高虹安，中選會確定將在7月26日舉行同票，今天傍晚中選會公布投票日期後，不少南投人都在關心罷免立委馬文君、游顥何時可以投票，「草屯罷馬志工團」與投二「去游除垢」罷游志工，傍晚在草屯黃昏市場及市區的徒步舉牌、發放罷免宣傳面紙時，即有不少民眾詢問志工「何時要投票」。

    罷馬、罷游二階連署補件送件逾半個月，南投縣選委會要到本月27日才開審查會議，會後才把審查結果送中選會，兩罷團雖不知三階投票日期會訂在哪一天，但有信心可以通過連署書審查，因此「去游除垢」罷團志工上週就展開三階投票的舉牌宣講，今天則是「草屯罷馬志工團」與「去游除垢」罷團志工合體在草屯黃昏市場、市區進行宣傳，罷團接下來會有一波波的宣講活動，其中6月29日下午2點，「鷹爸」徐柏岳就到中興大操場、兒童樂園快閃街講。

    被罷免的立委馬文君、游顥，也已展開反罷免的宣傳，動員在街頭、家戶發面紙等宣傳物，另也陸續豎立包括國道旁T霸在內的大型宣傳看板，而罷馬和罷游志工團沒有經費可做大型宣傳看板，決定以滿地開花的方式，廣徵南投民眾提供自家陽台，讓罷團懸掛同意罷免的橫幅布條。

    目前第1條橫幅已在南投市掛出來，懸掛地點是罷團志工石育民住家的陽台，他說，由他帶頭懸掛這條可愛的橫幅布條，希望能號召其他民眾加入。

    草屯罷馬志工團傍晚在草屯黃昏市場舉牌宣傳同罷免。（草屯罷馬志工團提供）

    草屯罷馬志工團傍晚在草屯黃昏市場舉牌宣傳同罷免。（草屯罷馬志工團提供）

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