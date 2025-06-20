為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    囂張!中國海警船「一路縱隊」闖金門水域 海巡全程監看

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    2025/06/20 20:41

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，中國海警船繼昨天2度編隊侵入金門海域，今天下午又有4艘海警船自金門田埔外，以一路縱隊方式闖入金門限制水域，海巡署第一時間派巡防艇對應、廣播要求駛離。

    金馬澎分署指出，中國海警舷號「14609」、「14606」、「14521」及「14529」4艘海警船，19日上午9點、下午2點50分完成編隊，隨即從金門東西兩側的翟山南方、料羅南方闖入金門限制水域，又分別於上午11點及下午5點駛離。

    金馬澎分署指出，嚴密監控下，發現4艘與19日相同舷號的中國海警船，又於20日下午2點50分，再度以一路縱隊方式，由金門田埔東方進入我方金門限制水域，並持續由東向西航行，至下午5點多由翟山南方駛出金門水域。

    金馬澎分署指出，中國海警船2天3度對金門的侵擾行動，海巡均全程派遣巡防艇併航對應、完整蒐證，並以中、英文雙語透過無線電廣播，要求中國船駛離。

    海巡署表示，自2024年2月19日至今，中國海警編隊襲擾金門海域已76次，不斷對我進行灰帶威脅，並試圖以此模式對我進行認知作戰。海巡署金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，一旦有異常活動，會秉持「不迴避、不退讓」原則，堅定維護國家主權，確保國家安全。#

    中國海警船闖入金門海域，海巡署遣巡防艇全程對應。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署遣巡防艇全程對應。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播