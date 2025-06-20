囂張!中國海警船「一路縱隊」闖金門水域 海巡全程監看

中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

2025/06/20 20:41

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，中國海警船繼昨天2度編隊侵入金門海域，今天下午又有4艘海警船自金門田埔外，以一路縱隊方式闖入金門限制水域，海巡署第一時間派巡防艇對應、廣播要求駛離。

金馬澎分署指出，中國海警舷號「14609」、「14606」、「14521」及「14529」4艘海警船，19日上午9點、下午2點50分完成編隊，隨即從金門東西兩側的翟山南方、料羅南方闖入金門限制水域，又分別於上午11點及下午5點駛離。

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金馬澎分署指出，嚴密監控下，發現4艘與19日相同舷號的中國海警船，又於20日下午2點50分，再度以一路縱隊方式，由金門田埔東方進入我方金門限制水域，並持續由東向西航行，至下午5點多由翟山南方駛出金門水域。

金馬澎分署指出，中國海警船2天3度對金門的侵擾行動，海巡均全程派遣巡防艇併航對應、完整蒐證，並以中、英文雙語透過無線電廣播，要求中國船駛離。

海巡署表示，自2024年2月19日至今，中國海警編隊襲擾金門海域已76次，不斷對我進行灰帶威脅，並試圖以此模式對我進行認知作戰。海巡署金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，一旦有異常活動，會秉持「不迴避、不退讓」原則，堅定維護國家主權，確保國家安全。#

中國海警船闖入金門海域，海巡署遣巡防艇全程對應。（金門海巡隊提供）

中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

中國海警船闖入金門海域，海巡署派遣巡防艇對應、廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

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