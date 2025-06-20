邱議瑩「秀肌肉」發酵 !柯志恩:想起她的無影腳

民進黨立委邱議瑩秀肌肉照引起討論。（翻攝臉書）

2025/06/20 20:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨立委柯志恩19日評論高雄市長可能對手，指民進黨立委邱議瑩以大罷免之名全國走透透，「秀肌肉」動作明顯在爭取初選出線；邱議瑩則PO出肌肉圖喊話:「我現在就能秀」；柯志恩今進一步指出，展現手臂是蠻好的啦，不過也讓人想起她的「無影腳」。

至於民進黨立委許智傑嗆柯志恩因為最怕他，所以老想把他邊緣化！柯志恩笑說:「我不是怕他，是常常忘記他」。

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柯志恩昨天在電台節目評論未來高雄市長可能對手時，點名民進黨立委邱議瑩，以大罷免之名全國走透透，「秀肌肉」動作明顯在爭取初選出線。

邱議瑩事後透過臉書PO出肌肉圖喊話「看這張照片，我現在就能秀」，引起討論；網友留言「那是什麼動作」、「哇！姐姐真的有在練」、「柯妳也秀秀看！」、「真的有」、「大罷免大成功」。

柯志恩今解讀秀肌肉本身是中性名詞，意思是展現實力，她覺得邱委員能展現手臂是蠻好的啦，不過這也讓人想起他有個「無影腳」、去踢破過法務部的門，沒想到原來連手臂肌肉都這麼健康、「不錯」。

柯志恩認為邱議瑩有肌肉蠻好的，但也讓人想起她的無影腳。（翻攝臉書）

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