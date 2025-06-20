台南仁德「光電球場」遭自家人質疑作秀 郭鴻儀幫市府反駁

仁德運動公園光電球場4月中旬啟用。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/20 20:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕採「政府零出資」方式建置的台南仁德運動公園光電球場，2個月前市長黃偉哲熱鬧揭幕，他推崇是創造多贏的成功範例；民進黨議員陳皇宇卻質疑不符正式網球比賽規格，缺乏跨局處協調，嘲諷啟用典禮是作秀，引發議論。

民進黨議員郭鴻儀今天則幫市府反駁，並沒有高度不足的問題，光電球場依照相關規定設計、興建，且現址本來露天，民眾得承受風吹、日曬、雨淋，因此設置時，朝全民休閒運動而規劃，提供一般人使用，或者選手訓練。

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郭鴻儀強調，根據法規，地面型光電設施若為固定仰角30度以下，且經主管機關核准，得放寬至9公尺內免辦理雜項執照，質疑不夠高，等同將羽球場當籃球場罵，或把街邊小吃攤拿來要求米其林評鑑，標準錯置。

郭鴻儀說，該案規劃為開放式多功能風雨球場，結合光電，提供全民使用，而非競技的專業體育館，定位明確，卻遭邏輯錯亂者質疑，因此他幫努力付出的公務人員抱不平。

該光電球場有籃球場與網球場，佔地逾4000平方米，建置的太陽能光電屋頂，年發電量可達160萬度，可供應400戶1年的用電量，為全市發電量最大的運動場域，今年4月中旬啟用典禮。

黃偉哲在剪綵時提到，任內積極向中央爭取預算，希望打造兼具運動、環保等功能的風雨球場，但建設成本高，動輒需700至900萬元以上，因此改採與民間業者合作模式，推動光電球場，實現民眾運動需求與環境永續的雙重目標。

黃偉哲指出，業者投資設置太陽能板，有遮蔭、遮雨空間，也可供應綠能，減少用電支出，並回饋部分收益予地方，創造多贏局面，並宣示未來將持續推動該政策，擴大綠能運動設施的覆蓋範圍。

啟用典禮當天，陳皇宇也陪同黃偉哲出席剪綵，如今卻在議會質詢時，當場打臉市府，批評高度不夠、燈光不佳、溝通不足、規劃不當，政績淪為作秀，讓地方人士錯愕。

住永康的李姓男子，常載著小孩前往打網球，肯定場地與學校內的一樣，設施還算不錯；他認為若是提供專業競技使用，應該連進出道路、停車空間與觀眾席位等各方面都得提出改善意見，單憑高度問題的「比賽規格」來質疑，確實會讓人覺得故意找碴。

針對陳皇宇質疑啟用後仍未全面對外開放，仁德區公所也喊冤，主要是聽取民眾使用後的意見，評估、檢討後持續進行場地優化，基於安全考量，暫時關閉。

仁德公所表示，先是啟用後，民眾反映中間與外圍仍為沙土走道，進出會有鞋底泥濘干擾、影響場地的問題，因此再向光電廠商爭取改善。

仁德公所補充說明，走道改善後有重新開放，但又接獲加裝護網的建議，避免擾鄰，由於高空作業車將進駐施工，因此暫時不開放。

仁德運動公園光電球場啟用後，民眾提出改善建議，持續進行優化工程。（記者吳俊鋒攝）

仁德運動公園光電球場正進行護網加裝工程，基於安全考量，暫時不開放。（記者吳俊鋒攝）

仁德運動公園光電球場有籃球場與網球場。（記者吳俊鋒攝）

仁德運動公園光電球場4月中旬熱鬧啟用。（記者吳俊鋒攝）

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