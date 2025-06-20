罷免7/26投票 北市5藍委發聲明：一個都不能少

國民黨台北市立委共同發表反罷聲明。（記者劉宛琳攝）

2025/06/20 20:37

〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會今天公布7月26日罷免投開票，國民黨台北市5名立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆發表共同聲明，「一個都不能少！」堅定反惡罷，請台北市的好朋友在7月26日出門投票，投下不同意罷免。

共同聲明指出，民進黨團總召柯建銘親口承認民進黨發起大惡罷，這是史無前例的惡質罷免，幾乎將所有的在野黨區域立委集中罷免，甚至扣上紅帽，在中華民國當中分裂彼此、挑起矛盾。

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共同聲明說，世界跟不上台灣，過去到現在根本沒有任何一國家的政黨濫用罷免來清算政敵，民進黨正事不做、民生不顧，只會鬥爭。反對罷免，就是對賴清德政府投下不信任票。

共同聲明指出，5位台北市國民黨立委共同的替台北市爭取每年416億的預算，將與台北市蔣萬安市長一起推動建設，讓台北更好。若是台北市的立委被罷免，台北市民的權益將會被中央全數收回，被刪除的補助款包含中低收入戶津貼、營養午餐等，租金補貼也將不復存在。

共同聲明說，相信台北市民雪亮的眼睛能夠做出最正確的選擇。在7月26日堅定出門投票，投下不同意罷免，台北市5席立委一個都不能少，讓惡質罷免失敗，中華民國的民主才會大成功。

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