726罷免投票！台中罷團改編〈火車快飛〉唱罷免歌、模仿披頭四走斑馬線

罷團在文心路口舉牌「同意罷免宣傳」。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/20 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台大罷免，全台24名藍委今天正式邁入三階投票，包括台中市廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等3人將於7月26日進行罷免投票，台中罷團今晚舉行「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」在文心路10處重要路口舉牌「同意罷免」宣傳，中四「展翅廢翔」罷團更發表第一支罷免歌曲及舞蹈，吸引民眾目光，高喊加油回應。

「同意罷免、同意罷免，西屯南屯一起前進，一階二階到三階，罷免偽翔送他回家，罷免偽翔送他回…台中才有新契機！」中四罷團改編火車快飛歌區，做罷團投票歌票，志工的舞蹈老師Vivian加以改編，加入翻字牌、旋轉等動作，代表罷免成功，為台中翻開新頁。

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罷團中四、中五、中六罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，在今年5月6日送交第二階段連署書後，隨即展開街頭路口舉牌同意罷免宣傳，今晚中選會公佈7月26日投票，中四罷團更進行文心罷免一條龍，在文心路的河南、台灣大道、市政、公益、向上、五權西路等10處重要路一起舉牌「同意罷免」，高呼口號及宣講，呼籲「投下罷免同意票，台中更美麗！」

中四罷團高舉 「罷免同意」字牌，穿過馬路斑馬線，如同英國搖滾樂團披頭四唱片封面照裡4人走過斑馬線，吸引人車注意，不少路過人車比讚、高喊加油，為罷團打氣。

團團志工Vivian說，1個多月來罷團站路口、郵局、銀行、市場、公園舉牌宣講，維持民眾注意罷免，不要以為簽下連署書就沒事，還有更重要的三階投票，今天有許多人支持，高喊「加油！我會去投票」、「能免會成功」，甚至送飲料打氣，也遇到有人挑釁開罵，但罷團會堅持信念，號召更多人投下同意罷免票；也有中醫系學生在期末期考後立刻加入站路口行列，要多拉票讓不適任的立委下台。

除了號召民眾投罷免同意票，罷團也號召中二、三、八選區仍待補件，仍需2000、3000張連署書，希望6區全達標一起罷免。

罷團在文心路口舉牌「同意罷免宣傳」並發表罷免歌曲及舞蹈。（記者蔡淑媛攝）

罷團在文心路口舉牌「同意罷免宣傳」，吸引民眾目光並高喊加油。（記者蔡淑媛攝）

全台24名藍委將於7月26日進行罷免投票，罷團在文心路口舉牌「同意罷免宣傳」。

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