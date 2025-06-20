95％二階罷免合格率展現中永和罷免意志 雙和罷團三階投票拚了

雙和罷團面對第三階段挑戰，首波「雙和四大橋 罷免宣傳陣線」行動已於上週展開。（雙和罷團提供）

2025/06/20 20:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和罷免團隊針對罷免中和區藍委張智倫與永和區林德福，二階連署合格率皆達95％，罷團認為這代表中永和市民堅定罷免的民意展現，也是罷團在過去一年來，從寒冬到酷暑，志工長期肩負的不僅是連署任務，更是捍衛台灣民主的責任，也會堅持在罷免投票前，爭取最多民意支持。

雙和罷團說，面對第三階段挑戰，雙和罷免團隊以「Be Water」為核心精神，使同意罷免訴求無所不在，目前團隊已展開以下兩項行動，首波「雙和四大橋 罷免宣傳陣線」行動已於上週展開，在進出雙北市中、永和的中正橋、福和橋、永福橋、秀朗橋等通勤要道，以舉牌宣講傳遞訊息，鼓勵更多市民站出來投票。

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雙和罷團說，第二波行動，團隊將進行「寧靜舉牌行動」，針對張智倫、林德福多次利用地方行政資源參與長輩共餐、里民活動等場合宣傳不同意罷免，雙和罷免團隊亦會前往共同參與，罷團成員將以理性、和平的方式，在現場讓民眾了解同意罷免訴求。

團隊發現，儘管同意罷免聲浪持續，近期林德福與張智倫兩位立委仍未檢討自身作為，罷團再次重申，呼籲雙和市民應勇敢站出來，同意罷免失職立委。

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