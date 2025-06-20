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    民眾喊讚！台中3藍委罷免成案 罷團宣告起跑「決戰中台灣」

    台中3藍委罷免成案，罷團高呼「出來投票、同意罷免」。（記者黃旭磊攝）

    台中3藍委罷免成案，罷團高呼「出來投票、同意罷免」。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/20 19:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中選會公布台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪，依選罷法規定進入第3階段投票，台中市展翅廢翔、斷健行動、敲羅行動等3個罷團，今晚6時在文心、中清路口宣告罷免投票起跑，由立委何欣純寫下「7月26日」投票日，眾人高呼「出來投票、同意罷免」，有騎士經過高喊「讚」讓罷團大感振奮。

    中四廢翔發起人杜承哲醫師及發言人高凡璽，與中五斷健發言人台灣衣美局、中六敲羅發言人Ｅva等志工，傍晚由何欣純、台中市議會民進黨團總召王立任陪同，在街頭宣布將於7月26日啟動投票，反共護台志工聯盟副主任陳則勳，與台中市議員十多名綠營市議員林德宇、張家銨及陳雅惠等多人高呼「大罷免、大成功」等口號，宣布啟動罷免投票。

    陳則勳強調，「決戰中台灣」罷免席次需超過6席，才能翻轉藍白把持的國會，中台灣沒勝利理想就會失敗。

    何欣純表示，罷免是憲法賦予人民權利，推動罷免不是「哪個政黨輸贏」、而是「台灣要贏」，堅定守護國家安全及民主自由生活方式，7月26日可望成為勝利的一天，讓國會撥亂反正，回歸正軌跟人民站在一起。

    由於罷團宣傳車提前公布「726」投票日，引發外界質疑消息外洩，對此，高凡璽強調，綜合評估多方消息，預先提出「可替換」日期並沒有內線消息，倒是藍營宣傳車也事先預告日期。

    王立任以「3媽寶立委」形容廖偉翔等人，王立任表示，這段時間感謝台中市民踴躍連署支持罷免惡質、親中立委，中二、三及八選區罷免案還在努力，726第一波先來罷免掉「3位媽寶立委」，台中及台灣會更好。

    罷團志工高舉「同意罷免」宣傳旗幟，呼籲下架「親中舔共」立委，也有小蜜蜂機車掛上「7月26日」蓋上「同意罷免」木箱，在場志工氣勢高昂高呼全面邁向罷免勝利。

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