罷免傅崐萁成案 公民罷團傅豪宅前快閃宣布「三階段起跑」

花蓮罷團及公民、偕同的民進黨黨公職、無黨籍議員及公民團體等力量，今天到花蓮王傅崐萁豪宅前快閃，宣布三階段罷免「催落去」。（罷團提供）

2025/06/20 19:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中選會今天公布共24名國民黨立委的罷免案成案，預計7月26日投票，花蓮罷免傅崐萁成案後正式邁入第三階段投票的最後關鍵階段！罷團微光花蓮由副領銜人潘文欽、葉霸葉春蓮老師、民進黨議會黨團及無黨籍議員楊華美、公民志工，前往傅崐萁「九五至尊」豪宅前快閃，透過「守護花蓮、不枉此生」行動，正式宣示公民行動全面啟動！

包括微光花蓮副領銜人潘文欽、罷傅精神領袖葉霸老師、東華大學退休的潘小雪老師、花蓮縣議會民進黨團總召張美慧議員、林則葹議員、無黨籍楊華美議員，以及民進黨花蓮市代表莊依婕、田珍綺，公民志工在今天傍晚集結花蓮王九五至尊大樓豪宅前，進行「守護花蓮、不枉此生」快閃行動！

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葉霸老師說，傅崐萁迷惑花蓮人23年，現在正是覺醒的時刻，花蓮人都已看清楚傅崐萁的真面目，這次是23年來最靠近「花蓮重開機」的機會，只要再勇敢出來投同意罷免票，成功罷免傅崐萁，大家來守護花蓮、守護台灣我們的國家，她也就「不枉此生」！

微光花蓮副領銜人潘文欽表示，今天是花蓮脫胎換骨的開始，花蓮人第二階段連署以超過門檻近萬人的氣勢，見證花蓮改變的起點，即將邁向另一個里程碑，「花蓮人我們需要你」！大家一同和公民團體向前邁進、一同創造歷史，改變花蓮並守護台灣。

藝術家潘小雪說，傅崐萁長期系統性控制花蓮縣府以下的公務系統，甚至對藝文界進行審查，產生寒蟬效應，花蓮這麼多歷屆的縣長或是立委「沒有一個像傅崐萁」，縣府弊案連連，還遭監察院糾正，所有不正義花蓮人都看在眼裡，呼籲各界集中力量罷免傅崐萁，「花蓮人不要再沉默不出聲」，要站出來捍衛花蓮守護台灣。

民進黨議會黨團總召張美慧強調，一、二階提議及連署是公民團體走在前頭，黨公職作為堅強後盾，現在開始民進黨將與公民團體並肩同行！無黨籍議員楊華美也說，最關鍵時刻就是7月26日投票，呼籲所有花蓮鄉親能夠踴躍出來投下同意罷免票，讓我們一同守護真正的民主價值，而不是花蓮王夫妻主政下的花蓮國價值，接下來將透過一連串的公民行動，為花蓮發聲。

花蓮罷團及公民、偕同的民進黨黨公職、無黨籍議員及公民團體等力量，今天到花蓮王傅崐萁豪宅前快閃，宣布三階段罷免「催落去」。（罷團提供）

花蓮罷團及公民、偕同的民進黨黨公職、無黨籍議員及公民團體等力量，今天到花蓮王傅崐萁豪宅前快閃，宣布三階段罷免「催落去」。（罷團提供）

花蓮罷團及公民、偕同的民進黨黨公職、無黨籍議員及公民團體等力量，今天到花蓮王傅崐萁豪宅前快閃，宣布三階段罷免「催落去」。（罷團提供）

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