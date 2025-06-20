被廢許可證、禁來台觀光5年 前央視記者王志安告內政部敗訴

前中國央視記者王志安。（翻攝自YouTube）

2025/06/20 19:22

〔記者張文川／台北報導〕中國籍網紅、前中央電視台記者王志安來台，上網路節目錄影，嘲諷罹患罕病的民進黨不分區立委提名人陳俊翰律師（已故），引發批評，內政部認定他「從事與許可目的不符的活動」，廢止來台許可證，5年內禁止申請入台觀光。王打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為，王志安確實從事與許可目的不符的活動，內政部處分與訴願決定沒違誤，今天判王男敗訴。可上訴。

王志安2019年起定居日本，2023年底申請來台觀光，移民署核發許可證，2024年1月7日持許可證入境，同年1月13日總統及立委大選，同月20日他赴「賀瓏夜夜秀」節目錄影時指出，民進黨的選舉造勢「有歌星，有前面鋪墊的，還有把殘疾人推上去煽情的」、「淚點要來的時候，音樂一起，然後那個殘疾人馬上說：支持民進黨，搶救王義川」，還模仿表演陳俊翰的身障動作，引發各界批評。

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內政部移民署接獲民眾檢舉後展開查證，認為王志安是以三類觀光事由申請來台觀光，期間接受節目邀訪發表言論，從事與許可目的不符的活動，違反觀光目的入境規定，因此廢止其入台觀光許可，並註銷許可證，並自出境日起5年內，不予許可其申請來台觀光。

王志安不服，提起訴願，行政院訴願會認為王的錄影談話內容，與許可的觀光目的沒有直接關聯，也不是觀光的附隨行為，且處分中並未限制他的言論自由，決定駁回訴願。移民署強調，中國人士來台不得從事與許可目的不符活動，若有採訪或參與節目的需求，須依專業交流規定提出申請。

王志安提訟主張，他無償參與網路節目錄影，與觀光客在社群分享旅遊經驗一樣，也符合台灣教育部字典的「觀光」一詞定義，包含「參觀他國的文物制度、政教習俗」，並未違反觀光目的，且他選舉發表評論，對台灣社會福祉並未造成具體重大危險，他在台並未犯罪或危害公益，縱使言論失當，也應給予改過機會，卻被處分5年內不得入境，違反比例原則，主張撤銷內政部處分和行政院的訴願決定。

北高行審理後認為，王志安以觀光為由申請來台，其在節目中的發言並非「參觀他國文物制度、政教習俗」等範疇，若要參與錄製節目，應依專業交流目的為由申請入境許可，王志安來台觀光期間應邀上節目，確實從事與許可目的不符的活動；且內政部只管制5年內不許可王男的來台觀光申請，並未禁止他依其他法令及目的申請入台，原處分及訴願決定沒有違誤法令，判王敗訴。可上訴。

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