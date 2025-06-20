罷免24藍委726投票 立院國民黨團：史上最黑暗不堪的一天

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2025/06/20 19:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會今日決議首波24位國民黨立委罷免投開票日期，訂為7月26日（六）。立院國民黨團表示，這是中華民國史上最醜陋、最反民主、最司法濫權的「大惡罷」，也是中華民國選舉罷免史上最黑暗不堪的一天；7月26日請出來投下「不同意罷免」神聖的一票，救台灣、救民主、救司法。

國民黨團表示，今日中選會的決議，只印證了一件事，「大惡罷劇本早已寫好」，中選會唾面自乾，甘為鷹犬。這是中華民國選舉罷免史上最黑暗不堪的一天；民進黨團總召柯建銘早早「預告」罷免投票日為7月26日，而今天中選會完全配合演出，這不是獨立機關的自我作賤，又是什麼？

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國民黨團表示，現在再多的不滿、氣憤、抗議，都無法阻止中選會、民進黨、賴清德總統、行政院長陳卓榮泰、柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤為所欲為、毀憲亂政，罷團如同民進黨另一個殺害台灣民主的代言人、劊子手，而放縱這些人胡作非為的，就是當今的司法檢調，打壓異已欺壓百姓。這已不是台灣人想看見的民主台灣，這是獨裁者恣意妄為、充滿權力、金錢、權位交換的黑暗台灣。

國民黨團表示，為了捍衛民主，反對民進黨一黨獨大，繼續殘害台灣，他們呼籲支持國民黨、支持民主法治、支持司法獨立、反對獨裁的民眾，為自己、為家人、為後代子孫站出來，出來投下「不同意罷免票」撥亂反正，台灣才有未來，中華民國的民主法治才能幸存，留下一線生機。

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