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    呂家愷籲里長公務機車汰換油車、電動車雙軌制 民政局：可選擇燃油

    新北市民政局長林耀長回應，有關里長公務機車汰換採雙軌並行制，經民政局評估後，可選擇汰換為燃油機車。（記者羅國嘉攝）

    新北市民政局長林耀長回應，有關里長公務機車汰換採雙軌並行制，經民政局評估後，可選擇汰換為燃油機車。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/20 20:44

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員呂家愷今（20）日在議會市政總質詢說，公務機車是里長巡查、送公文與緊急支援的重要工具，但目前強制汰換為電動車，對於山區、偏遠地區與年長里長而言，反成為負擔，建議市府推動「油車與電動車雙軌制」、充電站補助計畫等，讓基層有更多選擇空間。民政局長林耀長回應，有關里長公務機車汰換採雙軌並行制，經民政局評估後，可選擇汰換為燃油機車。

    呂家愷說，基層里長是第一線服務民眾的重要角色，公務機車作為日常巡查、送達公文、緊急協助的重要工具，實用性與適配度不容忽視。市府近年推動電動機車替代政策，雖具節能減碳意義，但實務上多位基層里長反映，目前電動機車政策推行困難主要包括地形限制、充電不便、費用過高、維修與操作不便。

    呂家愷建議，市府應提供「油車與電動車雙軌制」選項，由里長依據地形條件、個人操作習慣與使用頻率自由選擇；增設充電站補助計畫；檢討電池租賃補助機制；辦理電動機車駕駛訓練。

    林耀長指出，依新北市公務機車汰換規定，燃油機車須使用滿6年且行駛里程數超過3萬公里、電動機車須使用滿6年。有關里長公務機車汰換採雙軌並行制，原則以環保電動機車為主，但里長依實際條件提出需求，經民政局評估後，可選擇汰換為燃油機車。

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