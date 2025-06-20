大罷免7/26投票 罷羅廷瑋「敲羅行動」：有信心下架不適任立委

中6罷團喊絕對有信心下架不適任立委。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/20 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免進入第三階段投票，24名國民黨立委案與新竹市長高虹安案7月26日投票。台中市罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋罷團「敲羅行動」指出，已開始號召志工回歸，採小蜜蜂、陸戰等方式出擊，宣傳罷免剩最後一哩路，一定要出來投下「同意罷免」票，有信心一定能下架不適任立委。對此，羅廷瑋今晚一連推出2場反罷免宣講，對中選會最新公告暫無回應。

「敲羅行動」指出，二階連署送件後，羅廷瑋動作頻頻，勤走地方甚至辦大型活動宣傳反罷免。中6區二階連署一度創下通過率全國最高紀錄，二階連署送件後仍有不少人持續表達對羅廷瑋的不滿；中選會確定三階投票日，已開始號召志工回歸協助加緊宣傳。

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敲羅行動指出，二階連署送件已有一些時日，擔憂可能有部分民眾誤會簽完連署或二階過關罷免已完成，將開始啟動陸戰，包括請小蜜蜂上街頭宣傳，派志工到早市或黃昏市場等熱點宣傳，提醒民眾罷免剩最後一哩路，一定要出來投票投下同意罷免，才能下架不適任立委。

「敲羅行動」指出，台中4、5、6選區的罷團也會另有聯合行動，號召民眾關注同意罷免投票，另也將力邀明星公眾人物協助宣講，讓更多人聚焦到同意罷免投票，讓大罷免大成功。

至於羅廷瑋則持續在中西東南區舉辦反霸免宣講，今天一連在南區及西區舉辦2場宣講，籲選民投不同意罷免票，對於中選會公布進入三階投票，暫無回應。

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